Terzo grande rogo  nelle campagne 

Anche in ottobre gli incendi continuano a tormentare il Sulcis Iglesiente dove il forte vento e le alte temperature, soprattutto nel primo pomeriggio, continuano purtroppo a costituire un ideale terreno di coltura per le fiamme. Le stesse condizioni hanno favorito nel pomeriggio di ieri il propagarsi di un grosso incendio nella zona di Biarrubia, un’area interna alla località rurale di S’Ortu Mannu. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 ed in poco tempo il rogo risultava visibile anche da Iglesias. Sul posto hanno subito operato le squadre del Gev (la protezione civile di Villamassargia) e del corpo forestale di Siliqua poi affiancate dai vigili del fuoco di Iglesias. Sospinte dal vento le fiamme hanno puntato verso l’uliveto de s’Ortu Mannu ed i rilievi della zona avvicinandosi pericolosamente ad alcuni edifici ed aziende agricole. L’azione dall’alto di alcuni elicotteri (inizialmente allertato anche un canadair) è risultata decisiva nel contenere le fiamme che, anche grazie ad un cambio di direzione del vento, sono state poi domate. La stima iniziale è di svariate decine di ettari (forse più) finiti in cenere. Sul posto era presente la sindaca Debora Porrà: «Questo rogo – ha detto – ci insegna che occorre sempre stare all’erta, anche in ottobre e dopo una faticosa stagione di lotta agli incendi». Quello di ieri è il terzo grosso rogo che interessa Villamassargia dopo quello di luglio nelle località Santu Xentu e Su Murdegu e quello di agosto nei pressi della stazione ferroviaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA