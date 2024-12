«Terziario, ora i contratti integrativi» 

Bassi salari, difficoltà per il rinnovo dei contratti, condizioni di lavoro sempre più precarie e alienanti: sono i mali di un settore che nell’Isola conta quasi 500mila addetti.

Se n’è discusso ieri a Cagliari durante il Consiglio generale della Uiltucs Sardegna, alla presenza del segretario nazionale Paolo Andreani, che ha sottolineato: «Il 2024 è stato l’anno dei rinnovo dei contratti di settore, ora bisogna rilanciare la contrattazione integrativa aziendale».

I lavori

All’assemblea hanno partecipato 150 delegati regionali, in rappresentanza dei settori del commercio, del turismo, della vigilanza, il terzo settore, i farmacisti e il terziario avanzato, di tutta la Sardegna.

I lavori sono stati aperti dalla relazione del segretario generale della Uiltucs Sardegna Cristiano Ardau, che si è focalizzato sul ruolo del terziario nel mondo lavoro, oggi bisognoso di una serie di correttivi. «Serve un diverso sistema nazionale di contrattazione collettiva per aumentare le paghe orarie, come un diverso rapporto con le aziende, per concertare maggior benessere lavorativo, mettendo al centro di ogni processo produttivo la persona», spiega.

I dati

Andreani ha sottolineato «l’impoverimento del settore che, tra il 2022 e il 2023, a causa dell’inflazione, ha visto la perdita di una mensilità secca per i dipendenti».

Intanto, ben 15 contratti nazionali sono stati rinnovati, per oltre 6 milioni di dipendenti, 160mila in Sardegna – «questo grazie alle grandi mobilitazioni e scioperi che sono stati proclamati – con un aumento di ben 70 miliardi di euro di massa salariale, come ridistribuzione dei profitti verso i dipendenti, parte più fragile dell’economia, a sostegno alla domanda interna del paese».

Adesso – prosegue – «c’è la necessità di contrattare dentro le aziende il salario integrativo, come anche condizioni di lavoro migliori».

Tra le altre cose, è stato rimarcato «il ruolo del terziario nel mondo del lavoro» e il grande impegno di Uiltucs in settori« dove imperversa il part time involontario, il lavoro a termine, il lavoro delle donne e una flessibilità e precarietà ormai straripanti a danno dei lavoratori».

