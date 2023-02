Fiorentina 1

Cagliari 0

Fiorentina (3-5-2) : Martinelli, Biagetti, Comuzzo, Romani, Kayode, Nardi (81’ Falconi), Amatucci, Vitolo (90’ Harder), Favasuli, Distefano, Toci (90’ Sene). Allenatore Aquilani.

Cagliari (4-3-3) : Lolic, Zallu (79’ Arba), Palomba, Veroli, Idrissi (87’ Kosiqi), Conti (46’ Achour), Carboni, Caddeo (72’ Pintus), Belloni, Masala (46’ Delpupo), Konate. Allenatore Filippi.

Arbitro : Ramondino di Palermo.

Rete : 60’ Toci.

Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi, battuto in trasferta dai pari età della Fiorentina per 1-0. Decisiva la rete nel secondo tempo dell'attaccante albanese Toci. Nonostante il periodo negativo, i rossoblù hanno dato prova di essere squadra, rimanendo uniti e compatti e provando in tutti i modi a riequilibrare la gara, senza riuscirci forse per la troppa frenesia che la fa da padrone in questi momenti della stagione. Il match era valido per la 20ª giornata di campionato. Indisponibili Cavuoti, Sulev, Franke, Vinciguerra e Griger mentre Lolic e Delpupo hanno raggiunto la squadra direttamente dalla trasferta di Bari con la prima squadra. Primo tempo equilibrato, con poche occasioni nitide da gol. Distefano e Toci da una parte, Belloni dall'altra i più pericolosi. All’ora di gioco, passano i padroni di casa con il capitano Toci, che su assist di Amatucci deposita in rete da pochi passi. Gli ospiti provano in tutti i modi il gol del pareggio senza concretizzare. Sui piedi del neo entrato Achour l’occasione più pericolosa, la punta franco-algerina tira alto da posizione favorevole. In classifica il Cagliari rimane fermo a 27 punti, la Fiorentina, invece, sale a quota 35. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo domenica prossima ad “Asseminello” contro l’Empoli. Fischio d’inizio alle 13.

