Terza poltrona in Consorzio, non c’è l’accordo in Confesercenti 

Ai papabili per la carica di delegato della Camera di commercio nel Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale si aggiungono anche i nomi di Uriam Casari e Vito Arra. Entrambi esponenti di Confesercenti, il primo è responsabile dell’associazione di categoria, mentre Arra, per anni, è stato numero uno della Cna Ogliastra. Non sono i soli ad ambire a quell’incarico: sullo sfondo resiste anche il nome di Bernardo Piroddi. Tuttavia l’individuazione del terzo componente dell’organismo, di cui fanno parte Marcello Ladu, nella doppia veste di sindaco di Tortolì e presidente dello stesso Consorzio, e Alessio Seoni, presidente della Provincia Ogliastra nonché primo cittadino di Villagrande, non sembra una passeggiata almeno sotto il profilo degli accordi politici.

L’incontro che si è tenuto giovedì, da cui sarebbe dovuto emergere un quadro delineato, ha prodotto una fumata grigia tendente al nero. Il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, ha chiesto una rosa di tre nomi su cui poi fare sintesi, ma nel corso della riunione gli accordi preliminari, che prevederebbero un listino di esponenti della Confesercenti, non sarebbero stati rispettati e dunque il vertice è stato riaggiornato ai prossimi giorni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA