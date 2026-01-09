VaiOnline
Tortolì.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Terza poltrona in Consorzio, non c’è l’accordo in Confesercenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ai papabili per la carica di delegato della Camera di commercio nel Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale si aggiungono anche i nomi di Uriam Casari e Vito Arra. Entrambi esponenti di Confesercenti, il primo è responsabile dell’associazione di categoria, mentre Arra, per anni, è stato numero uno della Cna Ogliastra. Non sono i soli ad ambire a quell’incarico: sullo sfondo resiste anche il nome di Bernardo Piroddi. Tuttavia l’individuazione del terzo componente dell’organismo, di cui fanno parte Marcello Ladu, nella doppia veste di sindaco di Tortolì e presidente dello stesso Consorzio, e Alessio Seoni, presidente della Provincia Ogliastra nonché primo cittadino di Villagrande, non sembra una passeggiata almeno sotto il profilo degli accordi politici.

L’incontro che si è tenuto giovedì, da cui sarebbe dovuto emergere un quadro delineato, ha prodotto una fumata grigia tendente al nero. Il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, ha chiesto una rosa di tre nomi su cui poi fare sintesi, ma nel corso della riunione gli accordi preliminari, che prevederebbero un listino di esponenti della Confesercenti, non sarebbero stati rispettati e dunque il vertice è stato riaggiornato ai prossimi giorni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 