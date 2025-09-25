Terza età, l’Università viene da Assemini 

“Actea”, una delle tre Università della Terza età asseminesi, si espande: «Per l’anno accademico 2025-2026 – ha raccontato il presidente Basilio Montis – offriremo i nostri corsi anche a Decimomannu. Tra i nostri obiettivi principali? Sradicare l’ ageismo , quella forma di discriminazione e pregiudizio basato sull’età». L’associazione “Actea”, che ad Assemini ha oltre 200 iscritti, da ottobre prenderà il posto dell’Uniliber di Selargius, attiva a Decimo negli ultimi due anni: «L’inaugurazione ad Assemini sarà mercoledì 1° ottobre in piazza Sant’Andrea, a Decimomannu, venerdì 3 al centro culturale “Grazia Deledda”».

Un cambio di testimone importante, considerato il crescente bisogno di socialità per coloro che, trascorsa la prima giovinezza, percorrono la strada della seconda e terza età. Un aspetto fondamentale che tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, è andato scemando in maniera proporzionalmente inversa a un grado di soddisfazione in forte calo. Le motivazioni? Carenza di corsi, poca organizzazione e prezzi elevati.

La collaborazione

A suggellare il sodalizio tra l’associazione asseminese e il comune decimese c’è una delibera approvata in Giunta: «È nostro intendimento – ha spiegato l’assessora alla Cultura e politiche sociali, Elaine Portoghese – proseguire le attività dell’Università della Terza età avviate a Decimo nel 2023. Abbiamo registrato un riscontro positivo da parte della popolazione e una numerosa partecipazione ai corsi: perciò non abbiamo accantonato il progetto nonostante l’Uniliber ci abbia salutati».

L’accordo avrà validità di un anno, eventualmente rinnovabile: «Metteremo a loro disposizione alcune stanze dell’ex Istituto Mattei di via Leopardi per lo svolgimento delle attività. Per particolari discipline, in alcune occasioni, si potrà utilizzare il centro culturale “Deledda”».

Un progetto che si inserisce in una più ampia politica d’inclusione volto ad abbracciare tutte le fasce d’età: «Senza la promozione dell’amicizia e della socializzazione si rischierebbero isolamento, emarginazione e solitudine», ha concluso Portoghese.

L’offerta

«I corsi che proponiamo – ha spiegato Montis – spaziano dall’insegnamento della lingua inglese, francese e spagnolo all’informatica, dalla conoscenza della storia e dell’arte sarda ai corsi di ceramica e disegno». Non mancheranno laboratori, gite a scopo didattico culturale, “masterclass” su tematiche di interesse generale, presentazione di libri: «Tutto questo per creare uno spazio, non solo fisico, in cui le persone possano approfondire i propri interessi in pura libertà», ha aggiunto Vittorio Matta, docente e direttore dei corsi.

La frequentazione prevede il versamento di una quota di iscrizione pari a 40 euro per anno accademico, senza limitazioni nel numero dei corsi che si vorranno frequentare. Insomma, la metà rispetto a ciò che chiedeva “Uniliber”: «Le iscrizioni stanno andando alla grande! Non vediamo l’ora di voltare pagina e iniziare il nuovo percorso», hanno commentato, entusiaste, le alunne Fabrizia Atzeni e Lucina Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA