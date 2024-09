Terza età, l’università dà il via alle iscrizioni 

Da lunedì 9 settembre, tutte le sere dalle ore 16 ci si potrà iscrivere al nuovo anno accademico nella storica sede di Cagliari. L’inizio delle lezioni è previsto il 21 ottobre con inaugurazione dell’anno accademico il 15 ottobre. Al via oltre 60 docenti che nelle oltre 100 materie, vedrà gli allievi impegnati nelle oltre 120 ore di lezione mensili che si svolgeranno dal lunedì al venerdì e con le lezioni (in presenza e tramite DaD) sul campo anche nel weekend.

Corsi e novità

Oltre alle materie umanistiche e i laboratori, i consolidati corsi sulla quotidianità e utilità personali come l’informatica, la digitalizzazione, la sicurezza domestica come quello antitruffa o educazione sanitaria; da quest’anno è previsto anche il rilascio di attestati agli allievi partecipanti per alcuni corsi. «Quest’anno», spiega il presidente Cristiano Ardau, «avvieremo anche un appuntamento mensile con la presentazione di libri di importanti autori di fama regionale e nazionale per arricchire i momenti di cultura all’interno dell’Università; come i corsi sull’invecchiamento attivo sia come beneficiari finali che come operatori. Come l’inserimento di autorevoli docenti sulla storia di Cagliari e della Sardegna e l’avvio di un corso di lingua sarda e sulle tradizioni popolari; in via sperimentale anche i corsi di italiano per analfabeti e lavoratori stranieri».

Iscrizioni

«L’Università Libera è rivolta a tutti i maggiorenni, adulti, adulti maturi o anziani», conclude Ardau, «desiderosi di accrescere la propria cultura all’interno di uno spazio sereno e di aggregazione sociale. Anche quest’anno, come tradizione, l’iscrizione sarà gratuita per i malati di Sla».Tutte le info al 344.4592233 o via mail a nulstesardegna@gmail.com.

