“Terza età”, lavori al via dopo il rogo 

Iniziano oggi i lavori di sistemazione della sede della “Terza età” di via Lazio, a Carbonia, completamente devastata nove mesi fa da un incendio doloso. L'assessorato comunale ai Lavori pubblici è riuscito a confermare il finanziamento di 200mila euro forniti dalla Regione per il ripristino dell'edificio che appartiene alla municipalità. I lavori, almeno quelli preliminari, erano attesi per la primavera ma le lungaggini burocratiche legate soprattutto alle procedure assicurative hanno costretto a dilatare i tempi.

Nel frattempo gli oltre 300 iscritti dell'associazione hanno potuto proseguire le attività grazie alla solidarietà di tante altre associazioni della città che hanno ospitato gli anziani per proseguire i laboratori. Anche l'assessorato al Patrimonio si è attivato per fornire altre sedi e limitare i disagi. Oggi è previsto l'inizio degli interventi di sistemazione degli ambienti più colpiti dall'incendio doloso.

