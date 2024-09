Terza età, boom di adesioni ai corsi 

Assemini, casa rurale di Sant'Andrea, ore 17.30: all'inaugurazione dell'anno accademico ‘24-25 di Unteass-Università della Terza età si respira l'emozione delle grandi occasioni. Nell'ampia corte centrale le sedie, all'aperto, sono tutte occupate e anche in piedi si fa fatica a trovare uno spazio libero per ascoltare le parole della presidente Rosalia Carta che dichiara aperto il terzo anno accademico: «Unteass coltiva l'amore per la conoscenza unito a socializzazione e condivisione, fondamentali per benessere e vitalità di adulti a tutte le età».

Il successo

Scoppia il primo applauso, impaziente ed entusiasta. Interviene quindi la senatrice Sabrina Licheri, in prima fila: «Sono orgogliosa di essere qui e poter raccontare di voi: qui si conosce, si impara, si fa pratica, ma c’è anche socialità, uno scambio continuo di esperienze, saperi e testimonianze».

Parlano tutte le altre autorità ospiti tra cui il neoeletto consigliere regionale asseminese Gianluca Mandas, emozionato davanti ai suoi concittadini: «La Regione sostiene tutte le realtà culturali feconde come questa grazie ai suoi patrocini». L'assessora comunale alla pubblica istruzione di Assemini Antonella Mostallino porta poi i saluti del Comune.

I corsi

La direttrice dei corsi Cristina Badas presenta dunque la ricca offerta formativa, chiamando in ordine sparso alcuni dei docenti presenti degli oltre 60 corsi attivi per il ‘24-25, dice: «L'emozione e l'entusiasmo sono grandi: abbiamo iniziato come un manipolo di sognatori. Ora Assemini ha la sua Università della Terza Età. Corsi e novità sono tantissimi».

Si spazia infatti dalle lingue all’alimentazione, dalla storia della Chiesa alla cucina, dalla ceramica alla ritrattistica o al fitness della mente, solo per citarne alcuni. È un successo di persone, cultura e impegno insomma quello di Uniteass, come testimonia anche la varietà del corpo docente: Giorgio Di Maggio, informatico appassionato, una vita professionale votata al controllo di Reti e flusso di dati, cura un corso strategico per la formazione permanente, la competenza digitale: «L’obiettivo è l’autonomia digitale, a partire dalle piccole necessità: conoscere e saper fare evita di sentirsi di peso e attiva la propria cittadinanza»; o Luciana Ledda, interprete della Lingua dei segni, accolta da un festoso grazie dei vecchi corsisti, detto però con le mani, capaci ormai di parlare, che dice: «È stata un’esperienza unica: servirebbe portare l’università della Terza età nella scuola della “Nuova età” anche per mostrare ai giovani il rispetto per l'altro, diverso da me, che qui ho riscontrato»

La serata si conclude tra gli applausi e una lunga fila per compilare i nuovi moduli di iscrizione (si conta di superare i 380 iscritti dell’anno scorso).

RIPRODUZIONE RISERVATA