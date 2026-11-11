«La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una patologia respiratoria cronica caratterizzata da un’ostruzione persistente e progressiva al flusso aereo conseguente all’infiammazione cronica delle vie aeree e al danno a carico del parenchima polmonare», spiega Alessandro Giuseppe Fois, professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università degli studi di Sassari: «Si manifesta con dispnea e tosse produttiva, sintomi spesso sottovalutati dal paziente, soprattutto se fumatore. È prevenibile e trattabile, ma ancora ampiamente sottodiagnosticata. Il suo impatto è rilevante in quanto terza causa di morte e di ricovero ospedaliero con una prevalenza di circa il 10% negli adulti con più di 40 anni. In Italia colpisce più di 3,5 milioni di persone e causa oltre il 55% dei decessi per malattie respiratorie. Molti pazienti vanno dal medico solo in occasione della prima riacutizzazione grave».

«Il principale fattore di rischio», prosegue Fois, «resta il fumo di sigaretta la cui diffusione in Sardegna è tornata a crescere negli ultimi anni, in entrambi i sessi. Le riacutizzazioni sono il momento più critico della malattia perché accelerano il declino della funzione respiratoria, aumentano il rischio di eventi cardiovascolari e assorbono circa il 60% del costo sanitario annuo che supera i 3.000 euro per paziente. La gran parte delle riacutizzazioni ha esito in un ricovero, contribuendo al peso dei DRG (Diagnosis-Related Group) inappropriati, a carico delle aziende ospedaliere, rendendo a quel punto non più sufficiente la gestione ambulatoriale».

«Le raccomandazioni GOLD 2026», aggiunge il professore, «hanno come obiettivo la deospedalizzazione attraverso la diagnosi precoce con la spirometria e l’uso di una corretta terapia di mantenimento in grado di controllare l’attività di malattia. Accanto alla terapia inalatoria e riabilitativa, alla cessazione del fumo e alle vaccinazioni, dal 2025 è disponibile anche il dupilumab, primo farmaco biologico dedicato alle forme più severe con una infiammazione eosinofilica e alto rischio di riacutizzazioni.

«In Sardegna», dichiara il medico, «dove l’invecchiamento della popolazione e le distanze dalle aree interne ostacolano il follow-up, la nostra unità di Pneumologia clinica e interventistica dell’AOU di Sassari si propone di partecipare a studi clinici e a progetti di telemonitoraggio domiciliare per riconoscere precocemente il peggioramento e portare l’assistenza specialistica a casa del paziente».