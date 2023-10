Terza categoria, quando il calcio non è tutto  

Dal punto di vista sportivo è l'ultimo gradino dei campionati dilettanti di calcio, ma non lo è per la passione che da sempre lo accompagna. Il torneo di Terza categoria girone di Oristano, al via in questo fine settimana, ha un significato molto diverso da tutti gli altri, dove il senso di appartenenza e il risvolto sociale sono valori aggiunti all’agonismo. Dalla Marmilla al Montiferru, dal Terralbese alla Planargia, il pallone rotolerà nei campi di Ales, Narbolia, Arcidano, Oristano, Suni, Scano Montiferro, Marrubiu, Siamanna, Villaurbana, Terralba, Mogorella, Usellus, Nureci.

Impianti e team

Un segnale importante per tanti comuni, dove campi e spogliatoi, in qualche caso, rischiavano altrimenti di restare chiusi. È il caso di Narbolia dove la mancata iscrizione alla Prima categoria aveva fatto temere che non si facesse più la squadra. «Stiamo ripartendo – afferma il sindaco Gian Giuseppe Vargiu – e questo è un importante segnale». Avere la squadra significa dare “vita” al paese e vestire con orgoglio la maglia della comunità. Ne sanno qualcosa ad Arcidano dove la società del presidente Mauro Loru può vantare una rosa con 18 giocatori del paese. «È una cosa che ci riempie di soddisfazione – afferma il presidente – poter schierare tanti atleti arcidanesi». E d’altronde quello praticato è un calcio senza rimborsi spese e premi partita, con i giocatori che al contrario danno una mano per le spese, mentre i dirigenti fanno di tutto: tracciano il campo, usano la propria auto per le trasferte, puliscono gli spogliatoi, sistemano le reti, preparano il “terzo tempo”, momento di aggregazione al termine della gara. Ad Ales, la società del presidente Mauro Turnu si presenta al via con un gruppo entusiasta. «I numeri crescono di anno – sottolinea – e quest’anno abbiamo completato anche tutto il settore giovanile con la Juniores». L’Oratorio Terralba è invece la classica società dell’oratorio con l’obiettivo di far crescere i giovani nel campo di via Sardegna. A Marrubiu sono due le formazioni iscritte: S. Anna e il Marrubiu calcio. «Orgogliosi di avere due società iscritte – afferma l’assessore allo Sport Matteo Cicu – ed entrambe giocheranno a Sant’Anna in attesa che venga ultimato il campo in erba sintetico nel paese».

I ritorni

Dopo 10 anni di inattività partecipa ad un campionato federale la Nikeyon di Suni presieduta da Paolo d’Ambrosio che in 60 anni ha scritto pagine importanti del calcio oristanese. Ai nastri di partenza anche la Folgore Oristano che di recente ha rinnovato gli organi dirigenti con il ritorno alla presidenza di Cristian Licheri, con suo vice Fabio Pinna. Dopo tanti anni di militanza in Seconda ci sono al via anche la Colonia Julia di Usellus e il Montiferru di Scano che non nascono l’intento di fare il salto di categoria.

