Terza categoria e amatori, vince lo sport 

Guai a chiamarlo “calcio dei poveri”, perché la verità è invece un’altra. Dal punto di vista sportivo e sociale gli ultimi gradini dei campionati dilettanti di calcio come la Terza categoria e il torneo amatori over 40, si portano dietro infatti tantissima attenzione ed entusiasmo non facilmente riscontrabili nei campionati più importanti. «Qui – spiega il vice presidente regionale della Figc e sindaco di Ales Francesco Mereu – emerge un significato molto diverso da tutti gli altri, dove il senso di appartenenza al paese e il risvolto sociale sono un valore aggiunto alla attività agonistica».

Terza Categoria

Dal 26-27 ottobre, il pallone rotolerà nei campi di Narbolia, Arcidano, Silì, Palmas Arborea, Santu Lussurgiu, Siamanna, Villaurbana, Terralba, Mogorella, Usellus. Un segnale importante per tante comunità dove campi e spogliatoi, in qualche caso, rischiavano altrimenti di restare chiusi. È il caso di Santu Lussurgiu dove l’attività della prima squadra si era interrotta qualche stagione e ora c’è un nuovo entusiasmo anche dopo la riqualificazione della struttura. «Stiamo ripartendo – afferma il presidente Nanni Soru – e avere a disposizione il campo in erba sintetica e tribune coperte, è una cosa importante».

Over 40

Guai a chiamarli ex calciatori o pensionati del pallone. Nonostante l’età che avanza, hanno ancora tanta passione e voglia di scendere in campo come ragazzini. Nella vita fanno gli impiegati, liberi professionisti, artigiani, operai. Facendo qualche calcolo sono meno di 300 le persone fra atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, impegnati settimanalmente in nome dello sport. Tanti anni fa si giocava nei campi in terra battuta e polverosi di Sa Rodia, ora negli impianti in erba sintetica del centro intitolato a “Tino Carta” e nei campi dei paesi. Sono gli amatori che dal 9 novembre prenderanno parte al torneo della Figc di Oristano. Il delegato provinciale Manolo Costella: «Siamo contenti – afferma – perché questa competizione incarna i veri valori dello sport con atleti non più giovanissimi, che ci mettono costanza, impegno e passione». Ai nastri di partenza 9 squadre: quelle del capoluogo e frazioni: Aristanis il Kubetto, Alberto Casta, Donigala 2013, Eleonora, Tesla Fc Friends. E poi, le compagini della provincia: Avis Samugheo, Cr Arborea Vitasol, Andrea Pinna rappresentanze Ghilarza, Bar Fedaly Santa Giusta. (s. c.)

