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10 luglio 2026 alle 00:29

Terza categoria, ai “tricolori” si disputano i quarti di finale 

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Spettacolo e sorprese ai Campionati Italiani di Terza categoria di tennis, in corso sui campi dello Sporting Ct Quartu. Il tabellone maschile si allinea ai quarti di finale. La testa di serie numero 8 Nicolò Bonfigli supera 7-6, 6-0 Rocco Pecchia: per lui, oggi c'è il il favorito della vigilia, Lorenzo Lucchini, che ha battuto 6-4, 6-0 Andrea Signorielli. Leonardo Barretta, dopo aver eliminato in due set il numero 4 del seeding Bartolomeo Batistelli, si conferma superando 6-4, 6-3 Lorenzo Scrimieri e sfiderà per un posto in semifinale Nicola Bocchieri, che la spunta 5-7, 6-2, 10-8 su Tommaso Casula. Tommaso Caddeo batte 6-3, 6-4 Riccardo Pirani e sfiderà il numero 3 Luca Rainero, che regola 6-3, 6-1 Luca Sanna. Derby sardo anche nel quarto basso del tabellone, con Christian Musselli che, avanti 6-0, 3-0, approfitta del ritiro di Tommaso Rinaldi e ora se la vedrà con la testa di serie numero 2 Andrea Busonera, che batte 6-1, 6-4 Cristian Mostallino.

Il torneo femminile

I quarti femminili, vedranno, dalla parte alta, la numero 1 del torneo Sofia Corona contro la 8 Veronica Pau e la 4 Azzurra Pecchia contro la 5 Anna Maria Valli, brave a qualificarsi mercoledì. Negli ottavi della parte bassa, la testa di serie numero 2 Matilde Moi (doppio 6-1 a Maria Panarello) trova Cristina Pili (n. 7, 6-2, 6-4 a Sara Pilleddu); Letizia Mura (n. 3, 6-3, 4-6, 10-6 a Diletta Strazzullo) sfiderà Angelica F. Sanna (n. 6, 6-4, 6-3 a Claudia Dessì).

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