Mario e Daniele Mereu, imprenditori, hanno deciso di regalare un pozzo a Tertenia per placare la grande sete. Una “buona notizia” in una terra, l’Ogliastra, colpita dalla siccità. Domani inizieranno le trivellazioni. Si lavorerà d’intesa con il Comune, che gestisce in proprio il servizio idrico.

