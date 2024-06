Tertenia ha sete, un’impresa regala un pozzo al paese  

Un pozzo per non avere più sete. Alla comunità di Tertenia lo donerà l’impresa locale Mario e Daniele Mereu. Sul mercato da oltre quarant’anni, la ditta realizzerà a proprie spese un pozzo artesiano nelle campagne di S’Enna ‘e Martini, sulla collina prospicente il cimitero del paese. Confidano che possa garantire almeno 100 mila litri d’acqua al giorno, un quantitativo che non cancellerebbe del tutto l’emergenza siccità ma che comunque la attenuerebbe abbastanza. Secondo fonti autorevoli per garantire l’acqua 24 ore su 24 mancano 400 mila litri giornalieri. «Conosciamo bene quella zona - spiega Daniele Mereu - per aver realizzato altri pozzi e siamo certi che sia ricca di falde d’acqua. Confidiamo che il pozzo riesca a garantire due quarti della portata utile, ma andrebbero bene anche 100 mila litri, alla luce della grave condizione che stiamo vivendo».

Dono alla comunità

L’appuntamento a S’Enna ‘e Martini è per domani alle 7. L’impresa arriverà con uomini e mezzi, tra cui la trivella e il compressore. «In cinque ore, sempre che tutto fili liscio, dovremmo concludere il lavoro», dice Daniele Mereu, figlio di Mario che vanta un’esperienza nel settore lunga quasi mezzo secolo. Scaveranno per un centinaio di metri, almeno questa è la previsione ottimistica. «Però - avverte Daniele - potremo essere più precisi in corso d’opera perché tutto è subordinato dalle condizioni del terreno e da eventuali frane». Ieri mattina nel sito individuato per il nuovo pozzo salvifico i tecnici dell’impresa e una delegazione del Comune, che gestisce in proprio il servizio idrico, hanno effettuato il sopralluogo finale, concordando tempi e modi d’intervento. In paese l’acqua sta finendo e le falde si stano seccando. La disponibilità di risorsa è quasi esaurita e il sindaco, Giulio Murgia, ha annunciato novità drastiche: da venerdì nel centro abitato l’erogazione del servizio sarà limitata alle prime ore della giornata, fino a esaurimento dell’acqua potabile disponibile. Nelle zone agricole servite dall’acquedotto comunali di Is Erriolus e Tuerra, il servizio sarà garantito in funzione della disponibilità della risorsa, dalle 9 a mezzogiorno. «Effettueremo dei test alla ricerca di nuovi pozzi. Ci diamo una scadenza di dieci giorni, poi nel caso non dovessero garantire risultati positivi dovremo pensare ai dissalatori», spiega il primo cittadino di Tertenia. «Invitiamo i cittadini a un utilizzo scrupoloso della risorsa idrica, limitando l’uso ai soli scopi igienico-sanitari», è stata la preghiera del sindaco geometra.

Tanti comun i a secco

L’annunciata invasione di turisti nella Marina di Sarrala autorizza a pensare che, da qui in avanti, i consumi d’acqua aumenteranno in maniera esponenziale. Di conseguenza l’erogazione è destinata a ridursi ulteriormente, con il serio rischio che la risorsa possa essere distribuita con il contagocce sorvegliato. Se Tertenia piange, mezza Ogliastra non ride. Sono ostaggio della siccità Lanusei, Arzana, Loceri, Jerzu, Urzulei e Ulassai. Qui il sindaco, Giovanni Soru, su indicazione di Abbanoa ha ridotto di ulteriori tre ore l’erogazione dell’acqua: rubinetti chiusi dalle 19, anziché dalle 22 come accadeva fino a qualche giorno fa. Le utenze di Lanusei, dove le restrizioni idriche stanno per compiere un anno, verranno alimentare dall’acqua di Arzana. L’amministrazione di Angelo Stochino metterà a disposizione della cittadina confinante un pozzo che insiste a Su Pradu, sul versante al confine tra i due territori comunali. Una cooperazione tra enti per tamponare l’emergenza. «Ma si provveda subito a mettere mano al progetto per il nuovo potabilizzatore di Villagrande che è fermo da anni», è il commento con cui Stochino sollecita la Regione.