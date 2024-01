«Terrorizzati da un branco di pitbull» 

Vivono nel terrore da quasi due anni, da quando in una villetta fra via Rodi e via S’Oru e Mari è arrivato un nuovo residente con un branco di pitbull inferociti al seguito. Prima quattro, poi nove, ora diventati sette. «Abbiamo paura, c’è chi addirittura esce di casa con mazze da baseball e spray al peperoncino per difendersi», raccontano gli abitanti di Foxi, che proprio in questi giorni hanno assistito all’ennesimo episodio: un cane sbranato da due pitbull del branco per strada, nonostante il tentativo del padrone - che lo teneva al guinzaglio - di scacciarli.

Le proteste

Le immagini dell’ultima aggressione, culminata con la morte del povero cagnolino di passaggio, hanno fatto il giro del web e delle chat di whatsapp creando allarme. «Purtroppo non è la prima volta che succede», sottolinea una delle abitanti della zona che chiede l’anonimato perché - dice - «abbiamo temiamo possibili ritorsioni. Abbiamo tentato in più occasioni di offrirgli il nostro aiuto», dice riferendosi al proprietario dei pitbull, «ma come risposta ci sono state sempre rivolte minacce pesanti».

L’incubo - racconta chi vive nella zona - è iniziato circa due anni fa con l’arrivo di una nuova persona nel rione del litorale quartese. «Mi sono resa conto subito che c’era qualcosa che non andava e che in quella casa c’erano troppi cani», racconta ancora una delle residenti a nome del vicinato. «Tanti di noi hanno animali e non abbiamo nulla contro questa razza, i pitbull sono meravigliosi ma vanno saputi gestire». I residenti parlano di «cortile distrutto, sangue e cancelli sfondati, per questo ci siamo rivolti alle guardie zoofile, che sono intervenute verificando la presenza di cani senza chip per poi multare il proprietario. Ma senza autorizzazione non possono entrare in casa». Nel frattempo la situazione è peggiorata. «Da un po’ di tempo i cani sono aumentati e spesso escono fuori dalle recinzioni della casa. Intanto noi viviamo nel panico».

La petizione

Paure riportate anche in una segnalazione - firmata da un gruppo di residenti - indirizzata all’ufficio di vigilanza ambientale del Comune: «Chiediamo un intervento a tutela di chi vie nel quartiere, delle nostre famiglie e dei nostri animali. Ma soprattutto vorremmo che questi poveri cani vengano salvati e liberati dalle condizioni di maltrattamenti in cui vivono».

Scene di violenza che hanno inorridito anche il sindaco Graziano Milia. «Purtroppo conosciamo bene la situazione dei cani aggressivi di via S’Oru e Mari, ma di fatto abbiamo le mani legate», dice. «La norma dice infatti che possiamo intervenire solo se viene aggredito un essere umano, assurdo ma è così: dobbiamo forse aspettare che sbranino un bambino? Noi», dice, «non staremo fermi ad aspettare che succeda il peggio: ho contatto la Asl e chiesto una relazione dettagliata che mi metta nelle condizioni di fare un’ordinanza», annuncia Milia. Ordinanza che, se necessario, arriverà anche al sequestro degli animali.

RIPRODUZIONE RISERVATA