Terrorizza i passeggeri sul bus: in manette 

È stato decisamente movimentato, l’arresto di un nordafricano che, in viale Poetto, molestava i passeggeri a bordo di un autobus del Ctm. L’uomo, un tunisino di 37 anni, si è scagliato contro i poliziotti inviati dalla Questura per riportarlo alla calma e, secondo quanto hanno scritto gli stessi agenti nell’informativa inviata alla Procura della Repubblica, avrebbe opposto resistenza anche quando era già a bordo della pattuglia della Squadra volante. Dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza della Questura, è stato rimesso in libertà dal giudice, che però ha stabilito l’obbligo di dimora nelle ore notturne.

L’allarme

Erano le 22.30 di giovedì, quando il 37enne avrebbe cominciato a infastidire i passeggeri a bordo del bus del Ctm della linea PF, che collega il centro con il Poetto. Le molestie si sono fatte via via più violente e, dopo averle imposte ad alcuni passeggeri, le avrebbe dirette anche contro il conducente del mezzo pubblico, che a quel punto ha dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due. Gli agenti della Squadra volante, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno raggiunto l’autobus del Consorzio trasporti mobilità e individuato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, continuava a inveire contro l’autista e gli altri passeggeri.

Arresto complicato

Calmare il nordafricano non è stato difficile, ma la quiete è durata ben poco. Sceso dal bus su invito degli agenti, è rimasto calmo solo fino a quando un agente ha raggiunto il conducente per acquisire informazioni su quel che era accaduto fino a pochi minuti prima. A quel punto il 37enne tunisino ha smesso di essere collaborativo e si è invece infuriato: la sua rabbia, scrivono gli agenti nell’informativa, sarebbe diventata incontrollabile. L’equipaggio della Squadra volante ha faticato non poco a bloccarlo e a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, ma neanche allora la situazione è tornata a essere tranquilla. Anzi: secondo quanto hanno scritto i poliziotti nel verbale, e poi anche nell’informativa inviata alla Procura, l’uomo avrebbe continuato a insultare e a minacciare gli agenti e poi avrebbe scalciato contro lo sportello della volante, danneggiando il finestrino. Giunti in Questura, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di medici per tentare di sedare l’uomo in preda a una rabbia ormai incontrollabile, ma la sua aggressività ha costretto anche i medici a rinunciare a portare a termine l’intervento sanitario.

Udienza rinviata

Accusato di violenza, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sull’identità personale, il tunisino è comparso di fronte al giudice, che lo ha scarcerato prescrivendo l’obbligo di dimora notturno.

