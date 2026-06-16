Terrorizza i genitori: arrestato 

Erano terrorizzati dalle ingiurie e dalle minacce del figlio, lunedì sera, quando hanno chiamato l’uno-uno-due per chiedere l’intervento dei carabinieri della stazione di Pula, che pochi minuti dopo sono arrivati nella loro casa in campagna a Capoterra. I due anziani hanno aperto la porta ai militari, che subito si sono messi al lavoro per tentare di riportare alla calma il figlio 43enne della coppia, che era in evidente stato di agitazione. Durante la sua crisi aveva danneggiato alcuni dei mobili della famiglia.

Non è stato facile calmare l’uomo, un disoccupato che i carabinieri già conoscevano per via di interventi precedenti, e stringergli le manette ai polsi, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto: il figlio dell’anziana coppia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, e poi condotto nel carcere di Uta.

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