Terrorista accoltella 4 persone e viene ucciso 

Tel Aviv. Su indicazione del gabinetto politico-sicurezza, l’Idf, lo Shin Bet e la Polizia di Israele hanno avviato ieri un’operazione militare - denominata Muro di ferro - vasta e significativa per combattere il terrorismo a Jenin. «Questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria (Cisgiordania). Agiamo in modo sistematico e deciso contro l’asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui», ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu. Secondo il ministero della Salute dell’Autorità palestinese, il bilancio è di sei morti e 35 feriti.

Un terrorista è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da una civile armata ieri sera dopo che ha lanciato un attacco in due diverse strade di Tel Aviv, ferendo quattro persone. La polizia ha confermato che l'accoltellamento è stato un attacco terroristico. L’uomo, secondo la polizia, sarebbe arrivato sul posto in moto accompagnato da un’altra persona che è fuggita.

Infine, il neo presidente Usa Donald Trump, ha affermato che Gaza, dopo 15 mesi di bombardamenti, «è come un enorme cantiere di demolizione» e dovrà essere «ricostruita in modo diverso», prospettando l’idea di un mega Resort nella Striscia. Parole rilanciate dai maggiori media arabi.

