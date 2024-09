Terrorismo neonazista: un arresto 

A sedici anni le minacce, armato di coltello, a un compagno di liceo responsabile di aver parlato male di Hitler. Poi gli episodi di bullismo nei confronti dei compagni più deboli. Questi e altri gravi fatti hanno spinto gli investigatori della Digos a tenere sotto controllo costante Giovanni Paolo Chiama, cagliaritano di 18 anni. E in poco meno di un anno si è fatta luce sulla vita solitaria di un giovane, appassionato di informatica e di culturismo, accusato di far parte di un gruppo neofascista suprematista bianco, pronto a salire di livello nell’organizzazione internazionale. Così, come emerso dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Cagliari, il ragazzo dopo aver minacciato con un coltello due giovani stranieri, colpevoli solo di avere la pelle scura, era pronto a compiere un attentato incendiario alla mensa della Caritas frequentata da numerosi migranti. Assalto sventato, la notte di Capodanno, dalla Polizia. E poi si stava informando in modo maniacale su come realizzare armi e ordigni usando le stampanti 3D. Il diciottenne era insomma diventato «pericoloso». Così su richiesta del pm Emanuele Secci, la gip Ermengarda Ferrarese ha firmato l’ordinanza agli arresti domiciliari per il giovanissimo, fermato dai poliziotti della Digos mentre si trovava nella zona di Monte Urpinu.

I reati

Giovanni Paolo Chiama, assistito dall’avvocato Diego Mastromarino, deve rispondere di numerose e gravi accuse: arruolamento con finalità di terrorismo commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, per favorire l’attività di associazioni o gruppi che perseguono le stesse finalità; propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; tentata estorsione e tentata rapina aggravata, violenza sessuale aggravata nei confronti di minore, realizzazione, produzione e detenzione di materiale pedo-pornografico. Nei prossimi giorni l’interrogatorio davanti al gip. Intanto dovrà stare ai domiciliari, senza poter utilizzare alcun mezzo di comunicazione.

Minacce e bullismo

L’attività, diretta dal dirigente della Digos, Antonio Nicolli, e coordinata dal responsabile della sezione antiterrorismo, Fabio Formato, è iniziata quando sono emersi alcuni lati oscuri e pericolosi del giovane, ancora minorenne. L’episodio in un liceo cagliaritano, con le minacce armato di coltello a un compagno accusato di aver parlato male di Hitler, altri atti di bullismo verso dei ragazzi non sono passati inosservati. E hanno fatto temere che dietro di potesse essere altro, come raccolto da fonti confidenziali. Chiama, definito “lupo solitario” dagli investigatori, trascorreva il suo tempo a scuola, in palestra e su Internet. Sono iniziate delle attività di indagini, sotto il coordinamento della Procura di Cagliari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo con la stretta collaborazione degli agenti del servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo interno della Direzione centrale della Polizia di prevenzione (Ucigos). Si è così scoperto che il diciottenne si informava su come reperire armi e ordigni, su come fabbricarli con stampanti 3D. «Si nutriva di orrore e violenza», ha evidenziato il dirigente della Digos, Nicolli. «Aveva un’ossessione per le armi», ha aggiunto Formato.

Le azioni

E poi ha agito. Secondo le accuse ha minacciato, con un coltello, un giovane di colore sul bus cacciandolo dal mezzo pubblico e riprendendo la scena con il telefono cellulare. Si è ripetuto in un centro commerciale. Immagini inviate su Telegram al gruppo russo di matrice accelerazionista “AAST”, collegato all’associazione terroristica suprematista The Base, riconducibili al programma internazionale “White Suprematist Extremism”. «Voleva salire di livello. E stava dunque diventando un pericolo», ha spiegato il questore Rosanna Lavezzaro. Anche perché aveva progettato un attentato alla mensa della Caritas con fuochi d’artificio e petardi: incursione bloccata dagli agenti che lo tenevano sotto controllo. E l’inchiesta ha fatto emergere un episodio di tentata estorsione, violenza sessuale e pornografia: il diciottenne è accusato di aver chiesto soldi a una quindicenne altrimenti avrebbe messo in Rete un suo video di natura sessuale.

