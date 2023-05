Terrorismo e Giustizia, dibattito al liceo Dettori 

Parlare di lotta al terrorismo e soprattutto ricordarne le vittime, insegnando il valore della legalità, attraverso i ricordi e la memoria di chi gli anni di Piombo nel nostro Paese li ha vissuti. Sono i temi cardine dell’incontro avvenuto ieri al Dettori che ha visto protagonisti gli alunni del liceo cagliaritano e dell’Istituto Globale di Sant’Antioco, nell’ambito del progetto “La Giustizia adotta la Scuola”, giunto alla terza edizione e sostenuto dal ministero dell’Istruzione e del merito, dall’Arma dei carabinieri e dalla Fondazione “Vittorio Occorsio”, nata nel ricordo del magistrato, vittima di un attentato terroristico di matrice neo-fascista avvenuto a Roma il 10 luglio 1976.

«Questo incontro ci permette di approfondire la storia recente della Repubblica ed è su questa che si basa il nostro presente e il nostro futuro», ha detto la preside del liceo, Monica Ruggiu.

Alla mattinata formativa, coordinata dal giornalista, Paolo Mastino, hanno partecipato Rodolfo Sabelli, procuratore della Repubblica a Cagliari, Susanna Occorsio, figlia del magistrato, e Ursula Ruiu, coordinatrice regionale della Fondazione.

«In quegli anni ero un adolescente, vivevo direttamente quei fatti», ha ricordato Sabelli, «per i giovani sono fatti forse lontani, ma sono estremamente attuali perché ci raccontano la difesa dei nostri diritti e della nostra libertà, che, non dimentichiamo, sono molto flebili e sempre a rischio. Non è solo storia e ricostruzione del passato, ma queste testimonianze ci servono per comprendere il presente».

Sono gli anni bui della storia nazionale, quelli, come ha ricordato Walter Veltroni, in video messaggio indirizzato agli studenti, tra il 1960 e gli inizi degli anni 1980, in cui si «era verificata un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo. Il bello della libertà è che non impedisce a nessuno di essere sé stesso, mentre le dittature mettono a tutti le stesse camicie e bruciano i libri».