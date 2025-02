Terrore sullo yacht in fiamme

I motori (due, da 800 cavalli ciascuno) che danno segni di malfunzionamento. Il fumo che esce dalla sala macchine e, «nel giro di due minuti», le fiamme che avvolgono lo yacht, due miglia al largo di Perd’e Sali, costa di Sarroch. Patrizio Saba e Francesco Sitzia non hanno avuto tempo per decidere come provare a salvarsi. Hanno indossato i salvagenti, messo in acqua la zattera e sono saltati in acqua, sfidando il freddo (con 12-13 gradi di temperatura, stare due ore a mollo significa ipotermia) e il caldo: «Quando ci siamo ritrovati sottovento rispetto alla barca che bruciava, il calore era tanto», ha raccontato Saba. I due 55enni di Assemini (Saba) e Sestu (Sitzia) non hanno raggiunto la zattera: sono stati raccolti dopo un quarto d’ora da una barca da diporto che si trovava in zona e che ha dato l’allarme. In azione la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Capitaneria di porto. Niente da fare per lo yacht: le fiamme, nonostante i getti d’acqua sparati dagli idranti di un rimorchiatore, hanno rapidamente divorato lo scafo in vetroresina. La barca, un Conam 60 da 18 metri, è colata a picco: ora si trova su un fondale a 26 metri di profondità

Hanno rischiato grosso i due uomini che ieri mattina erano salpati da Portoscuso a bordo dello yacht, intestato a una società di cui Francesco Sitzia è rappresentante legale. Erano diretti a Capitana. Invece la loro traversata si è interrotta al largo di Sarroch intorno alle 14,30.

I soccorsi

Complesse le operazioni di soccorso: solo verso le 19 i due uomini sono sbarcati sulla terraferma. Ad attenderli sulla banchina del porto di Cagliari, le figlie: giusto il tempo di consentire ai naufraghi di indossare abiti asciutti a bordo della motovedetta CP320 della Capitaneria di porto e poi via libera ad abbracci, lacrime, il sollievo e qualche rimprovero affettuoso («Papà aveva la febbre stamattina», confessa la figlia di Francesco Sitzia). Poche parole ai giornalisti in attesa: «Stiamo bene, basta così».

Poco distante, discreto e sorridente, il contrammiraglio Giovanni Stella, capo della Direzione marittima di Cagliari: la centrale operativa della Capitaneria ha seguito passo passo le operazioni di soccorso. «Ricevuto l’allarme – racconta – abbiamo inviato sul posto una nostra motovedetta, una dei vigili del fuoco e il rimorchiatore “Vincenzino Onorato”. Le due persone, recuperate da una barca da diporto a cui gli operatori della nostra centrale operativa hanno chiesto di stare nelle vicinanze, sono state trasferite a bordo della nostra motovedetta mentre la motovedetta dei vigili del fuoco e il rimorchiatore hanno provveduto a estinguere l’incendio nella speranza di salvare l’imbarcazione che invece è colata a picco».

Il relitto

Lo yacht era dotato di impianto di estinzione, hanno confermato Saba e Sitzia agli ufficiali, ma non è bastato a contrastare l’incendio. Il fumo, un’altissima colonna nera, era visibile da tutto il Golfo degli Angeli.

La preoccupazione, una volta scongiurati i pericoli per le persone a bordo, era per l’ambiente: si trattava di recuperare due contenitori pieni di carburante che rischiavano di affondare. Missione compiuta. Oggi ci sarà un sopralluogo per verificare la possibilità di recuperare il relitto dello yacht. Come da procedure, a Francesco Sitzia è stata consegnata una diffida per eventuali danni ambientali.

RIPRODUZIONE RISERVATA