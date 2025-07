Terrore sulla 130: fiamme e lunghe code 

La Statale 130 bloccata per due ore e mezza, momenti di paura per centinaia di automobilisti durante i roghi che si sono sviluppati tra Uta, Villaspeciosa e Decimomannu. Le prime avvisaglie intorno alle 11 di ieri mattina a Villaspeciosa nel tratto della strada che collega Cagliari con il Sulcis Iglesiente. Le fiamme hanno minacciato alcune case di via Sassari e il distributore di carburante sulla 130. Il fuoco, spinto dal vento, si è propagato fino alla Statale, creando una barriera di fumo di un centinaio di metri, che ha procurato problemi di visibilità agli automobilisti. La circolazione ha subito rallentamenti, ma poca cosa rispetto a quanto accaduto nel pomeriggio.

Pomeriggio di fuoco

Il fuoco sembrava ormai domato, ma intorno alle 14 ha ripreso la sua forza distruttrice con maggior vigore. Il traffico è stato bloccato intorno alle 16 e la Statale è rimasta chiusa fino alle 18,30. I veicoli sono stati dirottati all'interno del centro abitato di Decimomannu, causando il congestionamento della Provinciale 196 da e verso Villasor, la strada Bau Arena tra Decimomannu e Uta e quella che collega Uta a Villaspeciosa, dove le fiamme hanno saltato la strada per poi distruggere alcuni terreni agricoli. Diverse case a Bascus Argius sono state abbandonate per precauzione dai proprietari, ma i vigili del fuoco hanno scongiurato che il rogo le danneggiasse.

Traffico nel caos

Mentre le fiamme distruggevano i campi il traffico è impazzito. Si sono formate lunghissime code e c’è stato anche un tamponamento. In tutti gli svincoli si sono formati piccoli ingorghi e qualcuno ha rischiato grosso entrando contromano sulla Statale. Fortunamente non c’è stato alcun incidente. Resta la rabbia di una giornata di incubo. «Il fuoco ha devastato tutto come al solito - ha commentato infuriato Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa - e la cosa che mi fa più arrabbiare è che sia stato fatto ad arte. In quel terreno, ogni anno, viene appiccato il fuoco. Le fiamme sono difficili da controllare perché il vento le fa diffondere velocemente. Per fortuna non sono state evacuate case e aziende, ma la pericolosità di questi gesti è davvero tanta. È inaccettabile». Pochi danni, ma tanta paura anche a Decimomannu. «Abbiamo vissuto momenti di grande apprensione – dice la sindaca Monica Cadeddu – dietro ogni incendio c’è quasi sempre una mano umana. Una scelta deliberata, criminale, codarda. Serve controllo, ma anche una presa di coscienza collettiva: bisogna denunciare, vigilare. Esprimo i miei ringraziamenti a tutte le forze che sono intervenute per domare gli incendi».

Roghi ovunque

Intorno alle 14,30, in contemporanea, si sono sviluppati altri roghi. Tutti di origine dolosa. Il primo nelle campagne tra i territori comunali di Monastir e San Sperate. Poco dopo le fiamme hanno distrutto alcuni campi nelle campagne di Villasor. Nelle operazioni di spegnimento sono stati impegnati cinque elicotteri, Forestale e centinaia di volontari.

