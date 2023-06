Terrore in centro per un pitbull 

Momenti di grande paura in pieno centro ieri nella tarda mattinata quando un pitbull incustodito ha azzannato il cagnolino che una bambina teneva al guinzaglio. La piccola passeggiava in compagnia di un genitore nella zona di piazza Marghinotti, tra piazza Mameli e il corso Garibaldi. D’improvviso sono sbucati due pitbull, sfuggiti al controllo dei rispettivi padroni. Uno in particolare ha azzannato il cagnolino sotto gli occhi atterriti del genitore che temeva venisse aggredita anche la bimba.

La scena ha subito attirato l’attenzione dei passanti che, pur con grande apprensione, sono riusciti a non perdere il controllo fino a bloccare in tempo il pitbull prima che la situazione potesse precipitare in modo drammatico. L’animale è stato rinchiuso nel recinto di un cantiere vicino. Mentre alcuni si davano da fare per scongiurare il peggio sottraendo cagnolino e bimba alle sue paurose grinfie, altri hanno chiesto aiuto sollecitando l’intervento della polizia, del veterinario della Asl, dell’accalappiacani, dei vigili urbani.

Nel frattempo, è arrivato il proprietario dell’animale a cui il pitbull, che aveva un regolare microchip: a lui l’animale è stato perciò restituito. Tutti, dopo la grande paura, alla fine hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. (f. le.)

