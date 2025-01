Terrore al parco, due accoltellati a morte 

Berlino. Erano andati al parco con la maestra per una passeggiata, come fanno ogni giorno tanti bambini in Germania. Ma lungo la strada, nella località bavarese di Aschaffenburg, si sono imbattuti in un agghiacciante destino: un ventottenne afghano, con un coltello da cucina, aveva inseguito proprio quel gruppetto che veniva dall’asilo nido. E ha attaccato senza remore, uccidendo un bimbo di due anni, di origine marocchina, e un uomo di 41 che, vedendo la scena, era intervenuto a difesa dei piccoli. A terra sono rimasti gravemente feriti una piccola siriana di due anni, colpita alla gola, un uomo di 61 anni accoltellato al torace e una insegnante, caduta nel tentativo di sfuggire all’aggressore. Tutti in ospedale in condizioni gravi, ma fuori pericolo.

L’autore di questo ennesimo attentato in Germania si è dato alla fuga, ma è stato fermato dodici minuti dopo a pochi metri dal parco. «Un incredibile atto di terrore: tra i morti c’è anche un bambino. Le nostre condoglianze vanno alle vittime e alle famiglie», ha commentato il cancelliere Olaf Scholz, con parole particolarmente dure. «Sono stufo di assistere a simili atti di violenza che si verificano qui ogni settimana da parte di persone che in realtà sono venute da noi per trovare protezione. Un falso senso di tolleranza è del tutto fuori luogo. Le autorità devono impegnarsi a fondo per scoprire perché l’aggressore si trovasse ancora in Germania. Le conseguenze devono essere immediate dopo le indagini, parlare non basta».

A un mese dalle elezioni federali, la cronaca non fa che aiutare l’estrema destra, in ascesa in tutto il Paese. A colpire sarebbe stato un giovane arrivato nella Repubblica federale nel 2020, che aveva fatto richiesta di asilo nel 2023 e con precedenti penali per atti di violenza, avvenuti almeno in tre casi. Affetto da disturbi psichici, era stato anche ricoverato tutte e tre le volte in psichiatria e poi rilasciato. Perché si trovava ancora qui, ha chiesto il cancelliere anticipando la domanda che è ormai consuetudine per i leader di Afd? Il giovane aveva manifestato l’intenzione di lasciare il Paese spontaneamente, ma non lo aveva fatto. L’attentato di Aschaffenburg riapre, dunque, la ferita dei tanti attacchi che si sono susseguiti negli ultimi mesi in Germania: l’ultimo il 20 dicembre, quando un medico-psichiatra saudita simpatizzante dell’ultradestra di AfD, ha investito la folla al mercatino di Natale di Magdeburgo, uccidendo 5 persone e ferendone quasi 300.

