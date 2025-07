Terrore a Bacu Abis, il fuoco arriva tra le case 

Pomeriggio di terrore ieri a Bacu Abis per un vasto incendio che ha riportato alla mente il devastante rogo che nel 2001 mise in ginocchio la frazione di Carbonia.

Le fiamme sono state appiccate poco dopo le 15 nel canalone dietro la chiesa del paese e il fuoco ha minacciato da subito alcune case e la zona verde alle spalle della parrocchia. Immediato l'intervento del personale di terra, tra volontari di varie associazioni di protezione civile del territorio, Forestas e vigili del fuoco, coordinati dal Corpo forestale. Presenti anche i pompieri arrivati dalla Francia. Mentre il fuoco aggrediva la vegetazione della collina, in tanti si sono accorti che il fuoco aveva raggiunto un grosso canneto e minacciava di arrivare alle abitazioni. I residenti hanno provato a fare di tutto per salvare il possibile e c’è chi si è avventurato tra le fiamme per salvare i cani imprigionati nelle recinzioni. A rendere tutto più complicato il fortissimo vento di maestrale che ha reso impossibile alle squadre di terra arginare le fiamme che, in brevissimo tempo hanno raso al suolo la collina. «Ancora una volta si e rischiato il peggio - dice Sandro Mereu, consigliere comunale di Carbonia residente a Bacu Abis – non è la prima volta che la zona viene minacciata dalle fiamme sia per l’incuria dei proprietari sia per la mano assassina degli incendiari». Da terra è stato più volte chiesto l'intervento dei mezzi aerei che purtroppo erano impegnati in altri grossi incendi. Paura quando il fuoco è arrivato dentro i giardini delle abitazioni di via Argentiera dove è arrivato anche il sindaco Pietro Morittu che ha fatto sì che la gente si allontanasse dalle abitazioni. Sono stati momenti di panico, con la gente che cercava di portare via le bombole presenti a ridosso delle case aiutate dagli agenti della polizia locale di Carbonia. C’è chi è stato colto da malore ed è stato soccorso dal 118 presente sul posto con i volontari della Solky e la medicalizzata del Sirai: hanno verificato le condizioni di alcuni cittadini per il tanto fumo inalato. In tarda serata è arrivato anche il Canader 23 da Ciampino. Sul posto anche i carabinieri che hanno chiuso la strada comunale che conduce a Terra Segada.«Un altro giorno difficile – ha detto il sindaco – un grazie speciale a chi non si è tirato indietro in questi terribili frangenti».

