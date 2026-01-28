«Territorio bloccato dal Puc, il Consiglio lo annulli» 

«Il Consiglio comunale di San Vito annulli subito la delibera di approvazione del Piano urbanistico comunale altrimenti il territorio resterà bloccato e le aziende agricole e zootecniche rischieranno di perdere importanti opportunità di finanziamenti pubblici». A chiederlo con una lettera indirizzata a tutti i consiglieri è la Coldiretti di Cagliari. «A quasi un anno dall’adozione del Puc – sottolineano il presidente Giorgio Demurtas e il direttore Giuseppe Casu – si vive una fase di incertezza che rischia di produrre effetti pesanti su agricoltori e allevatori». Lo dimostrerebbe fra l’altro «l’elevatissimo numero di osservazioni presentate (182), molte delle quali riguardano la trasformazione delle zone agricole E in zone H a protezione totale. È il segnale evidente di un piano non percepito come strumento di sviluppo ma come vincolo».

Tutto questo «indica – aggiunge Demurtas – che il Puc non è stato vissuto come un progetto di crescita del territorio ma come un’imposizione calata dall’alto. Non si può chiedere ad una intera comunità di restare ferma». E quindi «l’annullamento della delibera – conclude Casu – è l’unico atto che può riaprire immediatamente le porte alle provvidenze disponibili e consentire di costruire un nuovo Puc davvero condiviso con la popolazione».

Il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi respinge la ricostruzione di Coldiretti: «Dicono che le aziende rischiano di perdere finanziamenti? Mi facciano un esempio concreto di qualche azienda che ha avviato una pratica e che non ha avuto esito positivo. Ad oggi non mi risulta ci sia alcuna pratica sospesa o bloccata». Siddi assicura che ci sarà il massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale per migliorare il Piano, «e infatti in un prossimo Consiglio siamo pronti ad accogliere numerose osservazioni. Ma il Puc andrà avanti».Siddi, infine, chiarisce che «si sta procedendo nel rispetto delle norme, faremo tutto quello che possiamo in base al Pai e al Ppr. Ma non ci vengano a chiedere, ad esempio, di poter costruire in zone con pendenze fra il 40 e il 60 per cento. Non si può fare, ma non ci stiamo inventando nulla. E neanche stiamo bloccando nulla». La prossima settimana, intanto, è in programma un vertice con i tecnici per fare il punto della situazione.

