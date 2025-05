“Territori Uniti”, un ponte tra Quartu e la Palestina 

Un ponte fra Quartu e la Palestina grazie al progetto “Territori Uniti” chiuso ieri con un incontro nella Sala Pira.

Un progetto nato a sostegno dei centri per i diversamente abili delle città palestinesi di Yatta, Samou e Idhna’, con l'obiettivo di trasferire strumenti concreti per sostenere i minori con disabilità, rafforzare i servizi locali e promuovere modelli educativi capaci di resistere all’esclusione e alla marginalizzazione in una terra devastata dalla guerra.

Il progetto, sostenuto dalla Regione e col Comune di Quartu come soggetto capofila e con la collaborazione di Focus Europe Ets, ha coinvolto nove operatori palestinesi ospiti in città per un percorso formativo nel centro psico-pedagogico “La Casa dei Girasoli”, con il supporto dell’assessorato comunale alle Politiche sociali. «Siamo ampiamente soddisfatti dell’andamento di questo progetto, che conferma una mia personale convinzione: laddove gli Stati non riescono o non vogliono arrivare, possono farlo le comunità locali», le parole del sindaco Graziano Milia. «Con ‘Territori Uniti’ sosteniamo una cooperazione internazionale che costruisca ponti di speranza e di futuro, rifiutando ogni logica di sopraffazione».

