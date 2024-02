Terribile urto contro una Bmw, muore coppia di giovanissimi 

Brindisi. Aveva giocato e vinto sotto gli occhi del fidanzato, poi avrebbero dovuto trascorrere insieme qualche ora. Ma i giovani morti domenica sera in un incidente nel Brindisino hanno festeggiato per pochi minuti. Matteo Buccoliero aveva 20 anni, Matilde Chionna tra poche settimane sarebbe diventata maggiorenne, e intanto si divideva tra la scuola e la pallavolo. Il ventenne viveva con la sua famiglia a Sava, in provincia di Taranto, ed era figlio di Mariano Buccoliero, Pm dell’inchiesta sull’omicidio di Sarah Scazzi. I due fidanzati stavano raggiungendo Mesagne, alle porte del centro abitato di Mesagne lo scontro frontale tra la Fiat Grande Punto guidata da Matteo e una Bmw guidata da un 32enne. L'auto dei due giovani è finita accartocciata in un uliveto. Vano ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Il 32enne è stato trasferito in ospedale sotto choc ma non in pericolo di vita. La Procura, ha sequestrato le due auto per gli accertamenti, le salme dei due fidanzati sono state riconsegnate alle famiglie per consentire lo svolgimento dei funerali.

