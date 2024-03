Terribile schianto  tra due auto: 69enne gravissima 

Marcella Bandini, 69 anni, lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu. Ha avuto la peggio nel brutto incidente avvenuto ieri pomeriggio all’incrocio tra via Corsica e via Curie. Un violentissimo scontro tra la sua Smart e una Yaris. Ingenti i danni. E se la 69enne, accompagnata d’urgenza dal 118 in ospedale, è in condizioni critiche, l’altra conducente è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Monserrato con assegnato un codice giallo. Fortunatamente non è grave. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata agli agenti della Polizia Locale, intervenuti per svolgere i rilievi.

Le sirene

Sono stati momenti drammatici quelli vissuti da chi si trovava ieri, nel primo pomeriggio, in via Corsica o che, sentendo il fortissimo rumore dello scontro tra le due auto, si è affacciato alla finestra di casa oppure ha raggiunto il luogo dell’incidente. Le condizioni della 69enne che era alla guida della Smart sono apparse subito molto serie: la donna aveva perso conoscenza. I soccorritori del 118 l’hanno così accompagnata d’urgenza in ospedale. Dopo un passaggio rapido al pronto soccorso, è stata portata in rianimazione: è stata intubata. I medici del Brotzu stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Gli accertamenti

Cosa sia accaduto di preciso e di chi siano le responsabilità deve essere accertato dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza le auto danneggiate. Lo scontro è avvenuto all’incrocio: dunque una delle due conducenti non ha rispettato la segnaletica. Anche se chi abita o passa spesso da quelle parti ha evidenziato che è un incrocio molto pericoloso: le auto corrono troppo e servirebbe qualche deterrente.

L’interrogazione

La questione della pericolosità dell’incrocio è stata denunciata più volte. «Le varie amministrazioni comunali hanno promesso di fare qualcosa per dissuadere gli automobilisti dal correre, invece non è mai stato fatto nulla», aveva ricordato Simone Trincas, residente di via Pasteur, proprio pochi mesi fa. L’argomento verrà portato in Consiglio Comunale: «Sono troppi gli incidenti, anche gravi, che si stanno verificando in questo punto: per questo ho presentato un'interrogazione urgente», fa sapere Roberto Mura, consigliere comunale.

