Terreno sintetico nel campo 

A Decimoputzu i calciatori possono finalmente giocare nel nuovo campo sintetico. Con 900mila euro sono stati rifatti l’illuminazione e il nuovo campo. I bambini e gli adulti hanno già iniziato a giocare a pallone da un mese. Il sindaco, Antonino Munzittu, vorrebbe però festeggiare il nuovo campo, magari ospitando la squadra del Cagliari. «Vorremmo fare una partita con i rossoblù, sarebbe una bellissima inaugurazione», spiega Munzittu. «Durante i lavori, sono stati cambiati il manto, prima erboso, ora sintetico, che permetterà di non creare troppi problemi, nei giorni di pioggia. Con il sintetico pensiamo di poter giocare di più rispetto a prima. Con l’erba potevamo utilizzare il campo molto meno. Inoltre le spese, col campo in erba, erano troppo alte».

In un paese dove ci sono due società, comprese tutte le categorie, non poteva essere utilizzato con un solo campo da calcio. Nella zona verso Villaspeciosa, continua il sindaco Munzittu, «c’è il campo in terra battuta dove abbiamo messo una recinzione perché troppe volte il pallone finiva in strada. Inoltre dobbiamo fare un impianto di irrigazione. Avendo due campi, sintetico e battuto, siamo molto soddisfatti». (l. e.)

