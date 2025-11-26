Terreno inzuppato, salta il match di coppa Iglesias-Villasimius 

Le «avverse condizioni meteorologiche» hanno reso impraticabile il campo Monteponi nel Sulcis e il Manconi in Gallura: doppio impedimento che ha spinto Federazione e società a rinviare al 3 dicembre i due match di Coppa Italia in programma ieri. In entrambi i casi si trattava della semifinale di ritorno tra Iglesias e Villasimius e tra Tempio e Atletico Uri. Nel primo caso si sarebbe partiti dall’1-1 dell’andata (reti di Abre Beugrè e di Edoardo Piras), nel secondo la capolista del campionato avrebbe dovuto recuperare la sconfitta (0-1) subita al Martinez.

Nel Sulcis

A Iglesias il campo erboso del Monteponi è stato inzuppato dalle forti precipitazioni che da giorni interessano i comuni dell’Iglesiente tanto da renderlo quasi una risaia. Per questo, preoccupate da possibili incidenti sul campo, le dirigenze delle due squadre hanno convenuto per un rinvio che, dopo una rapida verifica sul campo, la terna arbitrale guidata da Gabriele Sari della sezione di Alghero ha avvallato. Il recupero è fissato per mercoledì. Quasi scontato dire che sia una partita particolarmente attesa in queste fasi finali del torneo. «Il Villasimius è avversario tosto e lo ha dimostrato all’andata ma noi vogliamo arrivare in fondo al torneo», la dichiarazione d’intenti del tecnico Giampaolo Murru.

In Gallura

La decisione di rinviare la gara tra galluresi e giallorossi è stata presa invece già nel pomeriggio di martedì così da evitare ai due club una trasferta inutile e la predisposizione dell’impianto in attesa del match. Anche in questo caso la sfida si giocherà mercoledì prossimo alla stessa ora (le 15), e l’attuale battistrada dovrà faticare per avere la meglio di una rivale che, dopo un avvio un poco stentato, comincia a ingranare. Retrocessa dalla Serie D, la squadra giallorossa si è portata al quarto posto grazie agli ultimi risultati positivi (ultimo in ordine di tempo il successo colto in casa del Tortolì) ed è a soli tre punti dalla vetta, condivisa da galletti e Nuorese. L’andata del match ha visto proprio l’Uri vincere in casa 1-0, dunque all’Atletico sarà sufficiente un pareggio per conquistare l’accesso alla finale. Intanto domenica c’è la sfida casalinga col Buddusò terzultimo, un’occasione (in teoria) per accorciare: il Tempio ha un impegno non semplice in casa del Taloro Gavoi.

