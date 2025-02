Terreno invaso dai rifiuti a causa di un canale mai ripulito 

L’ultima invasione di rifiuti di ogni tipo, trascinati nel suo terreno dalla furia dell’acqua, risale alla fine di ottobre, in occasione delle piogge intense che hanno messo in ginocchio il Sud Sardegna.

«Ma non è la prima volta e non sarà l’ultima se il Comune di Carbonia non ripulirà il canale vicino al mio terreno – dice Ines Mezzanu, titolare di un’azienda agricola in territorio di Carbonia, tra Bacu Abis e Gonnesa – io ho fatto la mia parte ripulendo una parte del canale ma ovviamente, per questioni economiche, non mi posso sobbarcare la pulizia di tutto il resto. Restano da ripulire circa 100 metri di canale, proprio lì si forma un tappo di rovi e rifiuti e in caso di piogge abbondanti succede il finimondo. Il nostro terreno seminato viene invaso da bottiglie, sacchetti di plastica e rifiuti vari. Eppure basterebbe davvero poco per risolvere il problema». Sulle condizioni della zona, anche dell’area in direzione Gonnesa, interviene Antonello Casu, consigliere di minoranza gonnesino. «Già nel 2022 con una segnalazione ho chiesto che Gonnesa e Carbonia collaborassero - dice - per una strada di collegamento tra Bacu Abis e Gonnesa in modo da rendere più frequentata la zona, quindi più facilmente controllabile rispetto all’abbandono di rifiuti». (a. pa.)

