Terreno incolto in fiamme,  il fumo arriva nelle case: pomeriggio ad alta tensione 

Fiamme nel centro abitato di Uta, momenti di paura tra i residenti di via Francesco Sanna. Le fiamme sono partite intorno alle 13 di ieri, da un vasto campo di sterpaglie che si trova poco distante da vico Stazione. Alimentato dal forte vento di maestrale, il rogo è avanzato velocemente fino a sfiorare alcune abitazioni, senza però arrecare danni.

Le stoppie e i rifiuti abbandonati nel campo, hanno in breve tempo prodotto una gran quantità di fumo, che ha invaso il quartiere generando il panico tra gli abitanti. Nella via Sanna, infatti, il fumo ha avvolto una palazzina di tredici appartamenti che si trova a ridosso dei campi, inducendo le dieci famiglie residenti, in via del tutto precauzionale, ad abbandonare il proprio appartamento per attendere in strada l’arrivo dei soccorsi, che sono giunti di lì a poco.

«Il fumo era tanto e non ci siamo sentiti sicuri, per fortuna non abbiamo subito danni», afferma un residente della palazzina. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Iglesias e Cagliari, qualche volontario della protezione civile, gli agenti del Corpo forestale e i carabinieri della stazione di Uta.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le abitazioni e circoscritto l’area dell’incendio. Il fuoco, durante la sua corsa, ha sfiorato un campetto da calcio, interessato alcune strutture abbandonate e un cantiere, senza però causare danni. La bonifica dell’area, circa due ettari di sterpaglie, è terminata alle 15, Resta da capire cosa può aver provocato l’incendio.

Sul posto è giunto anche il sindaco Giacomo Porcu: «Ringraziamo i vigili del fuoco, che hanno estinto l'incendio prima che potesse procurare danni». Poi l’esortazione: «Invitiamo tutti i cittadini a provvedere alla pulizia delle proprie aree, come prescritto dalle ordinanze regionali e comunali, entro il primo giugno. Con la collaborazione di tutti, potremo passare l'estate sereni. Fatti come questo, o quello di domenica nell’area industriale, confermano l’importanza di collaborare insieme ai comuni limitrofi con un presidio antincendio locale, che possa minimizzare i tempi d'intervento». (a. cu.)