Terreno edificabile bloccato da un regio decreto 

Acquista un terreno dalla Regione per costruire la casa a due passi dal mare, paga pure le tasse per la sua edificabilità, ma quando presenta il progetto per realizzare la casa, il Comune risponde picche: su quel terreno c’è un vincolo cimiteriale. Oltre la beffa, pure il danno verso Giorgio Fai che è anche un ex consigliere comunale e ricorda con orgoglio quando ai tempi del sindaco Virginio Locci, anche dall’opposizione, approvarono il Piano urbanistico comunale.

L’acquisto

«Abbiamo acquistato quel terreno a nome di mia figlia, proprio per rispondere al suo desiderio di costruire casa a due passi da mare - dice Giorgio Fai - lo abbiamo fatto partecipando a un bando della Regione. Quale miglior garanzia al momento dell’acquisto se non il fatto che il venditore fosse l’assessorato all’Urbanistica della Regione?». Un interrogativo quasi scontato, con tanto di certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Sant’Antioco nel 2016 dove è scritto zona B2, quindi edificabile. Fin qui tutto bene, comprese le tasse pagate su quel terreno mentre si dava l’incarico a un professionista per la predisposizione di un progetto e la presentazione all’ufficio urbanistico. «Lo stesso ufficio che all’atto dell’acquisto aveva certificato la zona edificabile - dice Giorgio Fai - all’improvviso dichiara la inedificabilità perché in fascia di rispetto cimiteriale di cui all’articolo 338 del regio decreto 1265 del 1934».

L’analisi

Alcune considerazioni a questo punto, inevitabilmente Giorgio Fai le ha dovute esprimere e lo ha fatto in un dettagliato esposto inviato tra gli altri, al Prefetto e alla Procura regionale della Corte dei Conti. «Per chi osserva le carte - precisa Giorgio Fai - è evidente che se sussistessero fasce vincolate, qualcuno ha autorizzato abusivamente la costruzione di altri edifici e, in ogni caso, la Regione come avrebbe potuto mettere a bando un terreno per un importo importante, se non fosse stato costruirci una casa? E perché nel 2016 il Comune abbia detto che si può costruire e adesso invece, dice esattamente il contrario?». Il cimitero dista 100 metri circa e dal terreno in argomento, nemmeno si vede. Lì davanti c’è anche un porticciolo che, stando alle carte ricadrebbe nella fascia di rispetto. «Quel vincolo non esiste proprio - precisa Fai - esiste invece il danno che è stato cagionato a me e alla mia famiglia per il quale qualcuno dovrà sicuramente dare risposte. Proprio per questo ho chiesto al comune di applicare l’autotutela ma finora non ho avuto risposte».