Terreno conteso, prove di dialogo 

inviato

Senorbì. Dopo le prove di forza, arrivano quelle di dialogo. Ma i rapporti restano sempre tesi tra i vertici dell’istituto agrario di Senorbi e il titolare di un terreno all’interno della scuola. Nei giorni scorsi era previsto l’intervento degli operai per recintare l’area agricola di proprietà dell’imprenditore Pietro Paolo Sirigu, ma non si è presentato nessuno. Studenti e insegnanti erano pronti a fare le barricate, ma non è stato necessario.

Il proprietario

«Il nostro assistito ha richiesto il regolamento dei confini di un fondo che risulta in parte utilizzato dall’istituto agrario. Si è attivato per fare le verifiche congiuntamente a Laore (proprietaria dei fondi in uso alla scuola) e all’istituto, dei reali confini delle proprietà e, documentazione alla mano, definire così in via bonaria la vicenda», scrivono in una nota gli avvocati Marco Cuccu, Geltrude Carroni e Filippo Follesa. I legali ricordano che al sopralluogo non hanno partecipato i rappresentanti dell'agrario. Dopo queste verifiche Pietro Paolo Sirigu ha comunicato alla scuola che «avrebbe recintato la propria porzione di fondo il 15 aprile 2024, invitando ancora una volta i responsabili dell’istituto agrario a partecipare alle operazioni affinché si potessero svolgere in contraddittorio». Secondo i legali questo sarebbe stato impedito «innalzando una recinzione e frapponendo, all’ingresso sempre utilizzato, dei macchinari agricoli». Sulla vicenda avevano preso posizione anche i sindaci di Pimentel, Barrali, Suelli e Gesico, schierati a difesa della scuola. «La dedizione e l’affetto che il signor Sirigu nutre per la propria comunità lo portano a mantenere ferma tale volontà conciliativa anche sacrificando, laddove necessario, parte dei propri terreni», dice l’avvocato Mauro Cuccu.

La scuola

«Anche noi siamo per il dialogo», afferma Domenico Aliotta, direttore dell’agrario. «Ma non siamo mai stati coinvolti – aggiungono – si tratta di vicenda da definire al più presto. C’è il rischio di condizionare in modo negativo l’attività di didattica». Pietro Paolo Sirigu è proprietario di un terreno all’interno dell’area che ospita diverse attività della scuola: poco meno di un ettaro, dove però ci sono due capannoni. «Il garage aveva tutta la copertura in amianto. È stato bonificato rimesso a nuovo», afferma il docente. Nel locale ci sono tre trattori («costati 250 mila euro»). Gli studenti nel terreno di proprietà dall'imprenditore di Senorbì in questi giorni stanno sistemando l’impianto di irrigazione per coltivare le zucchine che poi verranno vendute nello spaccio della scuola. «Non possiamo rinunciare a questo spazio – dice Costantino Serra, rappresentante degli studenti – speriamo che la situazione venga risolta al più presto. Quei terreni sono fondamentali per svolgere le attività agricole». La dirigente dell’istituto Einaudi, Paola Nieddu, non intende rilasciare dichiarazioni. Commenta invece Damiano Aresu, sindaco di Pimentel, che insieme ai primi cittadini di Suelli (Massimiliano Garau), Barrali (Fausto Piga) e Gesico (Terenzio Schirru) aveva parlato di «rischio di scomparsa della scuola» e si era schierato con docenti e studenti. «La nostra posizione rimane la stessa – commenta – ovvero sostegno incondizionato all’agrario che opera in quel terreno da sempre».

