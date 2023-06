Terreni sequestrati, nuovo vertice 

Carabinieri del Nucleo investigativo forestale del centro anticrimine natura di Cagliari e agenti della Polizia Locale si ritroveranno per fare il punto della situazione dopo lo sgombero e il sequestro dei due terreni privati in via San Paolo. Si aspetta ancora la convalida del sequestro. Intanto la strada è sempre una gigantesca discarica: i rifiuti sono sempre al loro posto.

Il lavoro degli investigatori non è stato semplice ed è andato avanti anche in questi giorni, dopo il blitz di due settimane fa. I denunciati sono sei (quattro cagliaritani e due cittadini stranieri di nazionalità senegalese): devono rispondere di gestione illecita di veicoli fuori uso e di rifiuti pericolosi, attività edilizia abusiva in area vincolata paesaggistica, combustione illecita e miscelazione di rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

E chissà che l’incontro tra carabinieri e agenti della Municipale possa servire anche a dare un’accelerata alla rimozione della discarica. Perché se i rottami di auto e furgoni sono stati portati via, restano invece i rifiuti nella strada di competenza regionale. (m. v.)

