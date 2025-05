Terreni puliti entro il 31 maggio 

Ancora due settimane per pulire i terreni a rischio incendio. Dopo un’estate che ha visto diversi incendi nel territorio comunale, il sindaco con un’ordinanza ha dato disposizioni per la pulizia dei terreni. Nel 2024 un incendio alle porte di Monastir mise in allerta il paese, in quello che venne definito un “inferno di fuoco” che minacciò abitazioni, distrusse terreni e sfiorò l’impianto di depurazione dell’acqua, a poche centinaia dimetri dal bosco naturale di Pixinortu. Già lo scorso anno si parlò di controlli più stringenti per evitare situazioni del genere. E le verifiche hanno sottolineato «situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni», che spesso diventano anche ricettacoli per la proliferazione di topi, insetti e animali vari. Perciò ecco l’ordinanza: entro il 31 maggio i terreni a rischio devono essere puliti. (m. p.)

