Terreni puliti contro i roghi, via ai controlli 

Scatta l’ordinanza del sindaco Gigi Concu contro il rischio incendi nel territorio comunale di Selargius. I selargini dovranno ripulire subito terreni e giardini incolti nel centro abitato e nell’agro: il termine è già scaduto - l’1 giugno - ma un minimo di tolleranza verrà concesso, poi si passerà alle multe.

Nel documento viene imposto «ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di villette, agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali. E ai responsabili di strutture artigianali e commerciali che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spesa dei terreni invasi da vegetazione». Richiesta rivolta anche ai proprietari di aree agricole non coltivate. Per i trasgressori multe da 5mila a 50mila euro, a seconda delle gravità della situazione di abbandono e del rischio incendio che potrebbe provocare.

