«Terreni ottimi per i carciofi, non per i pannelli solari» 

Eolico, fotovoltaico, ma soprattutto agrivoltaico: sono undici i progetti presentati da aziende private che vogliono costruire impianti di energia rinnovabile nelle campagne di Villasor. «Sono tantissimi», tuona il sindaco Massimo Pinna, «e non credo proprio che verranno approvati tutti. Certo è che noi Comuni siamo gli ultimi a sapere le cose, ormai, e non abbiamo la possibilità di opporci riguardo alle decisioni altrui. Undici progetti sono pochi se si guarda a tutti quelli proposti su territorio sardo», fa notare Pinna, «ma sono tanti per un singolo paese che dei suoi terreni ne fa tesoro e della sua tradizione agricola una fortuna».

Tra i progetti presentati onshore, quindi direttamente attivi sul territorio, il ministero cita un solo impianto eolico, della società “Iberdrola renovables italia” di Roma, a cavallo con i confini di Decimoputzu. Dieci gli aereogeneratori in programma, con una potenza complessiva stimata di 56 megawatt. Tre i progetti fotovoltaici, invece: un impianto su pensilina tra Villasor e Decimoputzu per una potenza totale di 48 MW della “Energetica Campidano srl” (sede legale a Milano), un altro della fiorentina “Acme energia solare” da costruirsi in località "Saltu Bia Montis" e un ultimo chiamato “Impianto fotovoltaico Villasor" della potenza di 15,4 MW. Di quest’ultimo, anche sul sito del ministero, non sono più consultabili i documenti. Bisogna ricordare poi che l’accostamento delle parole fotovoltaico e Villasor porta alla memoria il caso della località “su Scioffu”, dove sorgeva la più grande serra fotovoltaica del mondo: il tribunale di Cagliari ha stabilito che si è trattato invece di una truffa.

Ma la “spada di Damocle” sono gli impianti agrovoltaici: sei aziende hanno presentato domanda per sette diversi progetti. L’ultimo a comparire sull’albo pretorio è il “Villasor Z”, dalla potenza di 62,08 MW, da realizzarsi a "Sartu Is Coccus" di Villasor e a "Mitza Cannas" (Decimoputzu). Il progetto è della “Apollo Villasor”, azienda con sede legale a Bolzano. Tra i progetti di agrovoltaico se ne trovano legati alla coltivazione di oliveti, altri invece puntano sul pascolo e all’allevamento (in collaborazione con realtà attive sul territorio). «Noi abbiamo le mani legate», dice il sindaco, «anche la presenza di Terna, con la sottostazione a terra, rende più appetibile il territorio. I Comuni devono avere voce in capitolo, oggi siamo solo spettatori».

«Questi progetti sono uno spreco di terreno a Villasor», chiude il presidente della cooperativa Carciofi Villasor, Raffaele Corda. «Il nostro è un terreno alluvionale, una pianura fertilissima, ottimo per i carciofi. Questo tipo di colture da impianto agrovoltaico, da noi, sono sprecate».

RIPRODUZIONE RISERVATA