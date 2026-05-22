Terreni occupati, il Tar condanna il Comune 

Il Comune di San Gavino occupava illegittimamente parte dei terreni di un cittadino, Pietro Canargiu, che ha ricorso al Tar, ma la sentenza gli ha dato “ragione a metà”. I giudici amministrativi hanno chiuso una vicenda iniziata 23 anni fa con la realizzazione della linea ferroviaria San Gavino-Decimomannu, ordinato al Comune di correggere alcune intestazioni catastali errate, condannandolo a risarcire il proprietario, limitatamente a una servitù e a una minima occupazione di suolo.

L’intesa mai attuata

La controversia nasce nel 2003, quando il Comune avviò il progetto ferroviario prevedendo l’esproprio di diversi terreni privati, tra questi 2.213 metri quadrati erano di proprietà di Canargiu, 1.613 sarebbero dovuti essere espropriati e 600 asserviti. Nel 2010, a lavori conclusi, tra il proprietario e la società Italferr che ha eseguito le opere venne sottoscritto un accordo per definire le aree interessate e le indennità. L’intesa, però, non solo non fu mai attuata, ma successivamente la società emise un decreto di esproprio che includeva ulteriori superfici rispetto a quelle concordate. Parte di queste aree venne trasferita al Comune senza indennizzo e utilizzata per la realizzazione di strade. Quel decreto fu poi annullato dallo stesso Tar a seguito di un precedente ricorso del proprietario. Il Comune, pertanto, risultava intestatario e occupante sulla base di un decreto di esproprio privo di validità giuridica.

Il secondo ricorso

Ritenendo illegittima la situazione, Canargiu per la seconda volta ha presentato ricorso al Tar, sostenendo che il Comune avrebbe continuato ad occupare porzioni di terreno senza titolo e senza aver corrisposto alcuna somma. Chiesta la restituzione delle aree non espropriate, in subordine il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima a partire dal 2004.

La sentenza

Per chiarire la questione, il Tar ha disposto una verifica tecnica affidata al responsabile del servizio Lavori pubblici del Comune. Dalla relazione è emerso che alcune particelle risultavano correttamente intestate all’ente, mentre altre presentavano anomalie catastali. In particolare, una particella di 37 metri quadrati gravata da servitù a favore del Comune ma di proprietà di Canargiu, un’altra intestata all’ente, dovrebbe tornare al proprietario. È stata inoltre rilevata la presenza di una piccola base in cemento armato, circa mezzo metro quadrato, a sostegno di un palo dell’illuminazione pubblica. Per il Tar questi sono gli unici aspetti che meritano accoglimento. Il Comune dovrà quindi rettificare le intestazioni catastali e formulare una proposta economica per indennizzare il proprietario. Respinte le ulteriori richieste del ricorrente. Per i giudici alcune aree non sono mai state utilizzate dal Comune e il proprietario ha potuto accedere liberamente. Per la complessità della vicenda, spese legali compensate tra le parti.

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