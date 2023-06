Terreni invasi dalle sterpaglie, in azione i cavalli “rasaerba” 

In città ritornano i cavalli “rasaerba”. L’iniziativa già adottata anni fa dall’amministrazione di Nuoro, per lo sfalcio di reliquati, prati e terreni all’interno del perimetro ritorna a costo zero. Questa volta l’area scelta per lo “sfalcio agricolo” è quella di via Apuleio, un ettaro tra le case sistemato a metà strada dai quartieri periferici di Biscollai e città Giardino.

Con il controllo anche e dei veterinari dell’Asl, saranno i cavalli dell’associazione ippica Amazzoni e Cavalieri di Nuoro ad operare. Addio dunque ai rumorosi tosaerba, i cavalli invece pascolano, mangiano l’erba e la concimano, senza costi né economici né ambientali.

