Terreni inquinati nel poligono: «Stop al pascolo»  

Stop al pascolo del bestiame nei terreni del poligono: l’inquinamento in alcune aree ha superato le cosiddette “concentrazioni di soglia di contaminazione del suolo” e il prefetto di Cagliari in una nota inviata a Governo, Regione, Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi ha disposto che in attesa di ulteriori controlli sull’inquinamento, pecore, capre e bovini non potranno più pascolare in alcune aree che non sono di uso esclusivo del ministero della Difesa. Dopo l’intervento del prefetto, il comando del Primo Reggimento Corazzato ha inviato una lettera agli allevatori e alle istituzioni del territorio.

Inquinamento

«Gli esiti delle analisi chimiche – si legge nella lettera – eseguite nei campioni di top soil (strato superficiale del terreno ndr ) prelevati nelle aree del poligono non utilizzate esclusivamente dall’amministrazione della Difesa (concessione per attività agropastorali), mostra i superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione per aree destinate a produzioni agroalimentari». Nel documento si fa riferimenti alla presenza di cadmio, piombo e tallio oltre i limiti consentiti. Per queste ragioni il comando, in via cautelativa, annuncia l’interdizione della aree agropastorali «in attesa di ulteriori approfondimenti che verosimilmente verranno effettuati a partire dalla seconda decade di agosto».

La denuncia

Domani mattina allevatori e sindaci incontreranno il prefetto Giuseppe Castaldo per fare il punto su una vicenda che è stata segnalata anche in Procura dal “Sindacato dei militari”. «L’avvocato Caterina Usala del Foro di Cagliari – si legge in una nota diffusa sul sito dell’organizzazione dei lavoratori – ha depositato presso la Procura una denuncia contro ignoti con la quale, atteso il concreto e non escludibile rischio per la salute e l’incolumità pubblica e per l’ambiente, è stato chiesto, inoltre, il sequestro giudiziario delle aree del poligono e delle cose ritenute funzionali e idonee alla prosecuzione delle attività militari inquinanti e pericolose. Siamo certi che il Ministero della difesa e le autorità regionali interessate attueranno, con l’urgenza del caso, ogni possibile azione per la salvaguardia dell’ambiente e della popolazione civile e dei militari che vivono e operano nelle aree interessate».

Comune e allevatori

«Aspettiamo l’incontro con il prefetto per aver indicazioni precise dopo questo provvedimento», taglia corto Angelo Milia, il sindaco di Teulada. Attesa anche per gli allevatori, proprietari del bestiame (4000 capi ovicaprini e circa 600 bovini) che pascola in un’area di 2800 ettari. «Ci sono 26 aziende. Siamo preoccupati», commenta il pastore Andrea Cinus. «Siamo preoccupati anche per l’allarmismo che riteniamo ingiustificato. C’è un’economia da tutelare. I nostri prodotti sono stati sempre sottoposti a tutti i controlli previsti dai protocolli della Asl e non abbiamo mai avuto alcun problema. Anche noi aspettiamo che la situazione venga chiarita al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA