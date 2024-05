Terreni incolti,  15 giorni per pulirli 

Entro due settimane i proprietari dei terreni incolti, siano privati cittadini o enti pubblici, dovranno ripulirli e tagliare le erbacce.

Lo prevede un’ordinanza firmata ieri dalla Commissaria straordinaria del Comune, Luisa Anna Marras, che contiene le prescrizioni di prevenzione antincendio. «I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di terreni, nonché i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali devono procedere agli interventi di pulizia e manutenzione entro e non oltre il prossimo 1 giugno e, successivamente, ogni qualvolta necessario fino al 31 ottobre», si legge nell’ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, rischiano una sanzione da 50 a 500 euro. In caso di inadempienza, l'amministrazione comunale procederà d'ufficio alla manutenzione e pulizia addebitando le spese a chi non ha provveduto.

