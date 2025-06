Terreni gravati da usi civici, primo incontro con la Regione 

Un primo incontro con l’ufficio regionale Usi civici dell’agricoltura si è tenuto in Municipio a Maracalagonis per il recupero e la valorizzazione dei terreni dell’agro comunale gravati appunto dagli Usi civici. Presenti, fra gli altri, per la Regione il geometra Giancarlo Casu e per il Comune la sindaca Francesca Fadda e l’assessore all’Agricoltura Elio Ghironi.

«Si è trattato – ha spiegato la sindaca – di un incontro propedeutico alla predisposizione del regolamento comunale per la gestione degli usi civici e per la predisposizione del successivo piano di recupero e di valorizzazione delle terre civiche: ricordo che nell’agro comunale sono circa 500 i terreni gravati dagli usi civici. Un’enormità: terreni che potrebbero dare nuovo impulso alle attività agricole e non solo, con la possibilità di creare lavoro ed economia».

Tanto per iniziare, si provvederà allo studio di un regolamento da portare alla discussione del Consiglio comunale: «L’obiettivo – commenta ancora la sindaca Fadda – è accelerare i tempi: l’ultima parola spetterà alla Regione con l’approvazione di questo regolamento, necessario per il decollo del nostro piano. Proprio dalla riunione dell’altro giorno è emersa la disponibilità della Regione a collaborare dettando le linee guida per il raggiungimento di questo importante obiettivo». (ant. ser.)

