Terreni espropriati dal Tyrrhenian link, riesplode la rabbia 

Le ruspe hanno già spazzato via i primi alberi, restano in piedi solo sei ulivi che però sembrano avere purtroppo il destino segnato. «Stanno distruggendo tutto», ripete Gianluca Melis, proprietario insieme al fratello e alla sorella di un terreno nel cuore dell’agro di Selargius - nella località di Su Pardu - sotto esproprio coattivo da parte di Terna. Perché lì, insieme ad altri ettari di campagna coltivata, si concentra la parte finale del Tyrrhenian link, con due stazioni elettriche che andranno a sommarsi alla centrale attuale.

L’ennesimo esproprio nella campagna di Selargius, dove oggi - dalle 9 - il comitato No Tyrrhenian link ha organizzato un sit-in a sostegno di Melis. «Abbiamo deciso di non vendere il nostro terreno – racconta il proprietario – e non abbiamo accettato l’accordo bonario proposto da Terna, ma sembra che nessuno ci voglia ascoltare visto che sono andati avanti con un esproprio coatto. Si stanno appropriando della nostra proprietà che vorrebbero pagare 5 euro al metro, una vergogna», dice. «E quello che più preoccupa sono i metodi: vengono, si prendono nostri terreni e fanno quello che vogliono».

Gli operai incaricati da Terna in poche ore hanno fatto fuori le piante di mandorle, albicocche, nespole, alcuni cespugli di capperi, via anche i tubi che la famiglia Melis aveva posizionato per l’irrigazione degli alberi. Alle spalle cinquant’anni di storia di famiglia. «Lo aveva acquistato mio nonno, poi coltivato da mio padre, e ora ce ne occupiamo noi: questo terreno ha un valore affettivo, non ce lo possono portare via». Gli attivisti del comitato hanno assicurato una presenza in massa alla manifestazione di oggi: «Non permetteremo che vengano portate via le nostre terre, il nostro lavoro, il nostro futuro, le nostre radici. Tutti presenti con dignità, coscienza e responsabilità ad opporci a questo terribile sopruso e a difendere i nostri diritti». (f. l.)

