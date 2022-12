Terreni e case, tutti vendono 

Affari dappertutto. O presunti tali. A ogni angolo spuntano cartelli di immobili in vendita. Dal litorale al centro storico passando per le campagne e i quartieri residenziali c’è mezza cittadina in vendita. Tanto che anche nei negozi di ferramenta il tanto caro cartello “vendesi” è uno dei più richiesti. I cartelli si affacciano sulle strade a più alta densità di traffico, con i proprietari degli immobili che spesso si affidano a trattative dirette, ma c’è anche chi si affida alle agenzie del settore per intercettare acquirenti. Nell’autunno tortoliese la crisi economica che morde si annuncia a colpi di cartelli come questi. A passeggiare tra le campagne e il centro sembra che la metà della cittadina sia in vendita: dai locali che un tempo ospitavano botteghe rinomate ad appezzamenti agricoli appena al di fuori dell’abitato.

La mappa

Per chi entra a Tortolì da via Garibaldi la prima occasione è un terreno sul lato destro dove il proprietario si è limitato a indicare il contatto telefonico. Una volta imboccato il viale per Orrì un altro terreno, sempre sul lato destro, è sul mercato e la proprietà ha conferito mandato a un’agenzia immobiliare di condurre eventuali trattative. Oltre la rete un uliveto elegante e ben curato. Tornando indietro per via Garibaldi, poco dopo la rotonda, tre lotti di terreno agricolo da 1.100 metri quadri ciascuno aspettano un acquirente. Duecento metri più in là, appena dentro via Foddeddu, un immobile costruito con laterizi ancora in vista è in vendita. Non molto distante un’agenzia ha nel suo portafogli un’area edificabile che dà anche su via Tirso. Nella zona di Basaura non si contano le proposte. Una di queste riguarda un terreno che dispone anche di un vecchio pozzo artesiano buono per l’agricoltura.

L’esperto

Vincenzo Ammendola, immobiliarista di Tortolì, spiega. «Il mercato è buono ma gli attuali tassi dei mutui sono un handicap che sta creando disagio. Oggi si contraggono tassi che sembrano alti ma quando il mercato scenderà si possono cogliere opportunità della surroga con un’altra banca. Per quanto riguarda il mercato degli affitti è stagnante e dunque si è obbligati a investire sulla prima casa».