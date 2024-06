Terreni donati al Comune 

Quando nel 1943 Paolo Corazza arrivò ad Aritzo era poco più che un ragazzo: insieme alla famiglia, scappava dai bombardamenti su Cagliari. Cercava rifugio in quella Barbagia dove il padre Manuele era di casa. Ferroviere d’esperienza nelle Complementari sarde, non ci pensò due volte a trasferire per un anno e mezzo i suoi cari nel borgo del Gennargentu, attendendo la fine del conflitto mondiale. Qui Paolo sviluppò un profondo legame con quello che divenne il suo paese d’adozione: da adulto, nel 1960, acquistò due ettari in località “Pastissu”. Una scelta di cuore, sognando di costruire una piccola casa immersa nel verde, come buen retiro. La convinzione sfumò presto: l’area, vincolata come parco, non poteva disporre delle concessioni edilizie. Unica soluzione sfruttare il terreno a uso boschivo. Malgrado la doccia gelata, Paolo Corazza decise di non vendere mai la proprietà trasmettendo il legame con Aritzo ai figli Manuel, Alessandro, Carla e Roberta. Loro lo scorso 7 giugno, con una cerimonia in Municipio, hanno voluto donare i terreni al Comune, pronto a potenziare l’area parco.

La decisione

«Insieme ai miei fratelli - racconta Sandro Corazza - abbiamo maturato questa scelta lo scorso autunno, entrando in contatto col Comune e manifestando la volontà di donare un pezzo di storia familiare. Ci ha spinto la voglia di rendere memoria all’amore che nostro padre e i nostri nonni hanno sempre nutrito verso una comunità che li ha accolti». Alla presenza del sindaco Paolo Fontana, del segretario comunale Alessandro Murana e della responsabile dell’ufficio tecnico Sabrina Vacca, i fratelli Corazza hanno formalizzato l’atto di donazione. «Viviamo tutti a Cagliari - aggiunge Manuele Corazza - tranne nostra sorella Carla che per l’occasione è giunta da Roma. Non avendo il tempo per poter seguire il terreno, abbiamo pensato che la giusta destinazione fosse quella di integrarlo nel parco di Pastissu. Siamo felici che il Comune abbia appoggiato la nostra iniziativa». Aggiunge il fratello Sandro: «È stato bello ritornare dopo anni ad Aritzo. Ma da oggi sarà soprattutto più emozionante farci ritorno, godendo di un parco dove vivrà il ricordo dei nostri familiari, in uno scenario ambientale di pregio».

Il sindaco

«Il parco di Pastissu - dice Paolo Fontana - è al centro di un progetto per il recupero e il potenziamento delle strutture sportive. Dal campo coperto passando per tennis, bocce e altri impianti. Siamo beneficiari di un finanziamento regionale per la gestione dei parchi urbani che intendiamo sfruttare al meglio. Ringrazio la famiglia Corazza, auspico che il loro gesto possa essere d’esempio per tutti».

