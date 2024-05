Terreni contesi, il Comune pagherà 

Il Comune di Iglesias dovrà risarcire gli eredi di una proprietà di circa un ettaro, in località“Palmari Basso”, occupata per la realizzazione di una parte del Piano particolareggiato ribattezzato “Palmari e Campo Romano”, ideato negli anni Ottanta ma poi approvato definitivamente dopo una variante nel 2001 dal Consiglio comunale. L’Ente dovrà restituire una parte delle aree, dove ora compaiono strade, un parco e delle aree verdi, ma anche fare un’offerta risarcitoria, dopo una ricognizione e un contraddittorio tra le parti che stabilirà quali siano i terreni realmente occupati e il loro valore.

La sentenza

Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha ribaltato una sentenza del 2019 con la quale il Tar Sardegna aveva rigettato il ricorso di Giovanni, Anna Maria e Roberto Biggio, eredi di Luigi Biggio, che avevano trascinato il Comune (difeso dall’avvocato Enrico Salone) prima in un contenzioso civile e poi davanti al Tribunale amministrativo, assistiti dai legali Marcello Vignolo e Massimo Massa. I nipoti del proprietario originario ritenevano che dei 10.481 metri quadrati del nonno circa 6.658 fossero destinati a opere di urbanizzazione, mentre 3.823 metri quadrati erano edificabili. Queste ultime furono vendute da Luigi Biggio nel quinquennio 1988 -1993, con svariati atti di vendita a privati. In seguito, nel 2002, il Comune aveva comunicato agli interessati che era intenzionato a procedere alla stipula degli atti di “riordino dei lotti”.

Il contenzioso

Nonostante le reiterate sollecitazioni e diffide compiute dal proprietario, ora deceduto, la stipula non è mai stata fatta. Non solo. Nel 2006 il signor Biggio aveva contestato all’Amministrazione che erano state realizzate opere di urbanizzazione in “aree destinate a servizi” ancora a lui intestate (parcheggi, strade, giardini), mentre l’anno successivo ha diffidato il Comune a definire l’acquisizione delle aree occupate e utilizzate, risarcendo i danni. Di fatto, e sta qui la contestazione, l’Ente ha realizzato i parcheggi, le strade, aree verdi per il quartiere, senza acquisire quei terreni né espropriarli. In assenza di risposte, il privato aveva citato in giudizio il Comune, ma il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di competenza a favore del giudice amministrativo che, in primo grado, aveva rigettato il ricorso. A fine marzo, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto, stabilendo che il Comune di Iglesias restituisca i terreni o risarcisca per le aree occupate.

La ricognizione

Nei giorni scorsi è scattata la ricognizione, con gli avvocati dei privati e quelli dell’Ente che hanno iniziato a effettuare i sopralluoghi per capire quali siano le aree occupate. Non è ancora possibile sapere quanto il Comune dovrà risarcire. Sarà comunque una transazione che potrà consentire di mettere definitivamente la parola fine su questa annosa vicenda.

