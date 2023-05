Terreni comunali per il pascolo 

Il Comune intende concedere alcuni terreni destinati al pascolo. I terreni messi a disposizione saranno quelli in località S’Acquadrosciu, per un totale di circa 3,4 ettari. Il sindaco Stefano Soro spiega l’iniziativa: «Chiediamo alle aziende con sede a San Nicolò di partecipare al bando entro i termini. La concessione è gratuita, chiediamo in cambio di impegnarsi a far ripulire le aree entro giugno, in vista del periodo antincendio».

La domanda va proposta entro le 11 del 15 maggio e potrà essere presentata da un solo membro per nucleo familiare se all’interno sono presenti più aziende. L’utilizzo dell’area dovrà avvenire con l’immissione di capi bovini, con numero compreso tra i 20 e i 30 e avrà una durata di circa 8 mesi (maggio-dicembre 2023). L’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico che avverrà il 16 maggio alle 12 nell’aula consiliare del Comune.

