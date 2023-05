Terreni comunali per agricoltori e allevatori 

I terreni comunali di Uta a disposizione degli imprenditori agricoli locali. Si rinnova anche quest’anno, la possibilità per contadini e allevatori, di usufruire dei diversi ettari di terreno messi a disposizione dall’amministrazione comunale. L’avviso, appena pubblicato, consente di richiedere la concessione temporanea per pascolo e sfalcio, con relativa raccolta del foraggio e cibo per il proprio bestiame, nei diversi ettari dell'area comunale (ex Agris), nella località Bascus Argius.

L'iniziativa, nata per sostenere le attività agricole del paese, prevede un'offerta economica a partire da 20 euro, da presentarsi entro il 18 maggio.

«Il progetto gli scorsi anni, ha riscosso parecchio interesse da parte del settore dell’allevamento, che sosteniamo, assieme a quello agricolo, ritenendolo un cardine della nostra economia - sostiene il sindaco Giacomo Porcu, che aggiunge – Centinaia di famiglie del nostro paese, infatti, sono parte di questa realtà».

Conclude Graziano Meloni, consigliere delegato alla valorizzazione ambientale: «Grazie a questo intervento sarà possibile anche un risparmio per le casse comunali, e la tutela dei terreni altrimenti a rischio incendi – spiega – In questo modo si viene incontro a chi lavora in un settore particolarmente penalizzato dall'aumento dei prezzi e dalla crisi economica». (a. cu.)

